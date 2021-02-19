«Спартак» потребовал у «Уфы» за Урунова 3 миллиона

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о попытке выкупить у «Спартака» полузащитника Остона Урунова.
«Мы хотим взять его просто в аренду [без права или обязательства выкупа]. До этого писали письмо о том, что хотим его выкупить за те же деньги, за которые его отдали. «Спартак» запросил в три раза больше – мы предложили 1 миллион евро, они хотели 3 миллиона», – сообщил Шайбеков.
- Сегодня «Спартак» вывел узбека из заявки команды на РПЛ.
- В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах за московскую команду.
- За «Уфу» Урунов выступал с февраля по август 2020 года.
Источник: ТАСС