Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    «Спартак» потребовал у «Уфы» за Урунова 3 миллиона

    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о попытке выкупить у «Спартака» полузащитника Остона Урунова.

    «Мы хотим взять его просто в аренду [без права или обязательства выкупа]. До этого писали письмо о том, что хотим его выкупить за те же деньги, за которые его отдали. «Спартак» запросил в три раза больше – мы предложили 1 миллион евро, они хотели 3 миллиона», – сообщил Шайбеков.

    • Сегодня «Спартак» вывел узбека из заявки команды на РПЛ.
    • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах за московскую команду.
    • За «Уфу» Урунов выступал с февраля по август 2020 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:57
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5174

      порт 10 минут назад

      Сейчас Урунов отобьёт в дубле вложенные в него деньги.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +340

      99-й 14 минут назад

      Спартак прошел уруно-терапию

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      выхухоль > 99-й 5 минут назад

      ))))

      красавчик, лучше и не скажешь

      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2630

      sobaka120982 14 минут назад

      Короче лохонули спартак этим приобретением)))) Урунов отметился конечно, но не на поле а ещё до него! Помните как он хайповал крутыми и дорогущими вещами ещё даже не с играв за основу

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7566

      NewLife 38 минут назад

      3 млн рублей и по рукам, остальное пусть Газизов доплачивает из собственного кармана.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2477

      AZ 44 минуты назад

      З миллиона за дворника в профессиональный клуб? Да кому он нужен то...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20603

      Боцман59rus 47 минут назад

      А манагерам Федуна не рассказывали, что главным условием заработка на игроке, является его прогресс, за время нахождения в клубе, а не обновление его гардероба после похода по Московским бутикам

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2658

      Бомбардиръ > Боцман59rus 21 минуту назад

      Наверно продают футболиста с его одеждой за 2 млн, и в итоге будет 3 млн)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20603

      Боцман59rus > Бомбардиръ 20 минут назад

      Судя по его вкусу, за одежду только в рублях

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13445

      alarm 53 минуты назад

      стыдно за спартак!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26591

      oyabun 57 минут назад

      Если так, то это полный идиотизм со стороны Спартака. Никто из клубов Урунова даже не рассматривает, а тут жадность обуяла и шанс продать профукали.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2485

      _Marqella_ 58 минут назад

      Ахаха, бизнесмены в свинарнике....у Уфы 3м просят за Урунова....ну не дебилы???

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82842
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru