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«Спартак» потребовал у «Уфы» за Урунова 3 миллиона

19 февраля 2021, 15:57
21

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о попытке выкупить у «Спартака» полузащитника Остона Урунова.

«Мы хотим взять его просто в аренду [без права или обязательства выкупа]. До этого писали письмо о том, что хотим его выкупить за те же деньги, за которые его отдали. «Спартак» запросил в три раза больше – мы предложили 1 миллион евро, они хотели 3 миллиона», – сообщил Шайбеков.

  • Сегодня «Спартак» вывел узбека из заявки команды на РПЛ.
  • В текущем сезоне хавбек забил один гол в девяти матчах за московскую команду.
  • За «Уфу» Урунов выступал с февраля по август 2020 года.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Уфа Урунов Остон
Комментарии (21)
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_Marqella_
1613739825
Ахаха, бизнесмены в свинарнике....у Уфы 3м просят за Урунова....ну не дебилы???
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oyabun
1613739884
Если так, то это полный идиотизм со стороны Спартака. Никто из клубов Урунова даже не рассматривает, а тут жадность обуяла и шанс продать профукали.
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Боцман59rus
1613740480
А манагерам Федуна не рассказывали, что главным условием заработка на игроке, является его прогресс, за время нахождения в клубе, а не обновление его гардероба после похода по Московским бутикам
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AZ
1613740656
З миллиона за дворника в профессиональный клуб? Да кому он нужен то...
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NewLife
1613740987
3 млн рублей и по рукам, остальное пусть Газизов доплачивает из собственного кармана.
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sobaka120982
1613742417
Короче лохонули спартак этим приобретением)))) Урунов отметился конечно, но не на поле а ещё до него! Помните как он хайповал крутыми и дорогущими вещами ещё даже не с играв за основу
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99-й
1613742467
Спартак прошел уруно-терапию
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vladimir-7
1613746588
За Урунова уже не просят 3 млн., а требуют.
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portero
1613747743
Весёлый заголовок... Товар назад возвращают, сроки то все прошли, гарантия на товар до медосмотра... а дальше всё, он ваш...
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Hektor 84
1613754401
Правильно! Нужен забирайте за 3, нет идите лесом. А то впарили через своего еврея. Не купят Спартак заявит его в Спартак 2 и пусть там форму поддерживает. А то хитрожопые)))
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