Ребров – о сгонке веса в «Спартаке»: «Клали два пальца в рот, чтобы проблеваться. Когда Карпин узнал, был в шоке»

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о контроле за весом во время работы Валерия Карпина в московском клубе.

«Я почти не застал времена, когда был штраф 100 долларов за 100 граммов – при мне штрафовали, если вес был больше нормы на 1 кг.

Люди чего только ни делали, чтобы этого не допустить: кто-то лежал в горячей ванной весь вечер и варился, как креветка, чтобы вода вышла. Кто-то с утра перед тренировкой по лестнице бегал в болоньке, кто-то вообще клал два пальца в рот, чтобы проблеваться. Что угодно делали, лишь бы воду лишнюю согнать.

Ну окей, вес вы скинули, а дальше как целый день тренироваться? Ты с утра уже без сил. Когда Карпин узнал, был в шоке: «Вы что, совсем с ума сошли?» Начал объяснять: «Я это делаю не для того, чтобы вы херней занимались, себя истязали».

После этого он и начал перестраиваться, отношение к тем же взвешиваниям, например, менять. Здесь то же самое, как с оценкой мастерства футболистов, когда он всех по себе равнял. Сделал поправку на то, что не у всех такая конституция, как у него, что не все такие худые, что не у всех такой обмен веществ.

Слышал, сейчас в «Ростове», конечно, нет такого контроля веса, какой был в «Спартаке», но все равно Карпин за этим очень следит», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.