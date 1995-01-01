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    Ребров – о сгонке веса в «Спартаке»: «Клали два пальца в рот, чтобы проблеваться. Когда Карпин узнал, был в шоке»

    Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о контроле за весом во время работы Валерия Карпина в московском клубе.

    «Я почти не застал времена, когда был штраф 100 долларов за 100 граммов – при мне штрафовали, если вес был больше нормы на 1 кг.

    Люди чего только ни делали, чтобы этого не допустить: кто-то лежал в горячей ванной весь вечер и варился, как креветка, чтобы вода вышла. Кто-то с утра перед тренировкой по лестнице бегал в болоньке, кто-то вообще клал два пальца в рот, чтобы проблеваться. Что угодно делали, лишь бы воду лишнюю согнать.

    Ну окей, вес вы скинули, а дальше как целый день тренироваться? Ты с утра уже без сил. Когда Карпин узнал, был в шоке: «Вы что, совсем с ума сошли?» Начал объяснять: «Я это делаю не для того, чтобы вы херней занимались, себя истязали».

    После этого он и начал перестраиваться, отношение к тем же взвешиваниям, например, менять. Здесь то же самое, как с оценкой мастерства футболистов, когда он всех по себе равнял. Сделал поправку на то, что не у всех такая конституция, как у него, что не все такие худые, что не у всех такой обмен веществ.

    Слышал, сейчас в «Ростове», конечно, нет такого контроля веса, какой был в «Спартаке», но все равно Карпин за этим очень следит», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5054

      playsh 29 минут назад

      Да что вы верите каждому бреду.Карпин уж точно не ловил каждые 100гр.Надо знать,что он был поклонником Анатолия Тарасова,а у того была гибкая метода к каждому игроку в отдельности.И все поклонники хоккея со стажем помнят,что Крутов Володя играл с превышением веса регулярно,порой до 8-9кг,это оч.много для спортсмена,но ему это не мешало.А Тарасов тренер,каких поискать,знал,что с этим ничего не поделать,врачей слушал,а не быковал,что и Карпину "передал".

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      Рейтинг: +20585

      Боцман59rus 1 час назад

      В сутки у здорового человека вес гуляет до 3кг, в зависимости от общей массы. Ловить каждые 100 грамм, это дибилизм. У Карпина медиков в штабе небыло? ...тренер епт)))

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      Рейтинг: +5054

      playsh > Боцман59rus 27 минут назад

      ...Ребров епт...

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      Рейтинг: +45178

      portero 1 час назад

      похоже Карпин делает выводы из своих ошибок, но вообще-то за весом следить тем более в граммах тупость....
      Помощники для чего у тренера....

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      Рейтинг: +5054

      playsh > portero 27 минут назад

      Слушай побольше Ребровых...

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