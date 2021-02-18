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  • Ребров – о сгонке веса в «Спартаке»: «Клали два пальца в рот, чтобы проблеваться. Когда Карпин узнал, был в шоке»

Ребров – о сгонке веса в «Спартаке»: «Клали два пальца в рот, чтобы проблеваться. Когда Карпин узнал, был в шоке»

18 февраля 2021, 17:59
7

Вратарь «Спартака» Артем Ребров рассказал о контроле за весом во время работы Валерия Карпина в московском клубе.

«Я почти не застал времена, когда был штраф 100 долларов за 100 граммов – при мне штрафовали, если вес был больше нормы на 1 кг.

Люди чего только ни делали, чтобы этого не допустить: кто-то лежал в горячей ванной весь вечер и варился, как креветка, чтобы вода вышла. Кто-то с утра перед тренировкой по лестнице бегал в болоньке, кто-то вообще клал два пальца в рот, чтобы проблеваться. Что угодно делали, лишь бы воду лишнюю согнать.

Ну окей, вес вы скинули, а дальше как целый день тренироваться? Ты с утра уже без сил. Когда Карпин узнал, был в шоке: «Вы что, совсем с ума сошли?» Начал объяснять: «Я это делаю не для того, чтобы вы херней занимались, себя истязали».

После этого он и начал перестраиваться, отношение к тем же взвешиваниям, например, менять. Здесь то же самое, как с оценкой мастерства футболистов, когда он всех по себе равнял. Сделал поправку на то, что не у всех такая конституция, как у него, что не все такие худые, что не у всех такой обмен веществ.

Слышал, сейчас в «Ростове», конечно, нет такого контроля веса, какой был в «Спартаке», но все равно Карпин за этим очень следит», – написал Ребров в блоге на Sports.ru.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Карпин Валерий
Комментарии (7)
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portero
1613661792
похоже Карпин делает выводы из своих ошибок, но вообще-то за весом следить тем более в граммах тупость.... Помощники для чего у тренера....
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Боцман59rus
1613662606
В сутки у здорового человека вес гуляет до 3кг, в зависимости от общей массы. Ловить каждые 100 грамм, это дибилизм. У Карпина медиков в штабе небыло? ...тренер епт)))
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Plyash
1613665006
Да что вы верите каждому бреду.Карпин уж точно не ловил каждые 100гр.Надо знать,что он был поклонником Анатолия Тарасова,а у того была гибкая метода к каждому игроку в отдельности.И все поклонники хоккея со стажем помнят,что Крутов Володя играл с превышением веса регулярно,порой до 8-9кг,это оч.много для спортсмена,но ему это не мешало.А Тарасов тренер,каких поискать,знал,что с этим ничего не поделать,врачей слушал,а не быковал,что и Карпину "передал".
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Hektor 84
1613713619
Чего не в жопу совали? Честно не верю в его бред. Кухню какую то несет. За 100 грамм веса штраф?
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zigbert
1613757467
Трудно сказать верно ли говорит Ребров но куда нужны такие жесткие меры.
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