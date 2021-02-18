Впервые после перехода Роналду за «Ювентус» в плей-офф ЛЧ забил не он

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» победил «Ювентус» со счетом 2:1.

Единственный гол туринцев в этой игре забил Федерико Кьеза.

Таким образом, впервые с апреля 2018 года в составе «Ювентуса» в плей-офф ЛЧ отличился не Криштиану Роналду.