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    Впервые после перехода Роналду за «Ювентус» в плей-офф ЛЧ забил не он

    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» победил «Ювентус» со счетом 2:1.

    Единственный гол туринцев в этой игре забил Федерико Кьеза.

    Таким образом, впервые с апреля 2018 года в составе «Ювентуса» в плей-офф ЛЧ отличился не Криштиану Роналду.

    • В сезоне-2018/19 португалец оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико» (3:0).
    • В 1/4 финала того же розыгрыша Роналду забил по голу в обеих играх с «Аяксом» (1:1, 1:2).
    • В прошлом сезоне нападающий сделал дубль в ответной встрече 1/8 финала против «Лиона» (2:1).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39

      Venom888 33 минуты назад

      В финале забьет)))

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