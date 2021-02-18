Впервые после перехода Роналду за «Ювентус» в плей-офф ЛЧ забил не он

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» победил «Ювентус» со счетом 2:1.
Единственный гол туринцев в этой игре забил Федерико Кьеза.
Таким образом, впервые с апреля 2018 года в составе «Ювентуса» в плей-офф ЛЧ отличился не Криштиану Роналду.
- В сезоне-2018/19 португалец оформил хет-трик в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Атлетико» (3:0).
- В 1/4 финала того же розыгрыша Роналду забил по голу в обеих играх с «Аяксом» (1:1, 1:2).
- В прошлом сезоне нападающий сделал дубль в ответной встрече 1/8 финала против «Лиона» (2:1).
Источник: Opta