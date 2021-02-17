Пепе, Корона, Урибе – в старте «Порту» на игру с «Ювентусом»; Кьеллини, Бентанкур, Роналду выйдут у итальянцев

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ювентусом».
«Порту»: Марчезин, Пепе, Урибе, Тареми, Марега, Зайду, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Оливейра.
Запасные: Кошта, Лум, Диаш, Груйич, Бару, Мариу, Андерсон, Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Консейсау.
«Ювентус»: Щесны, Кьеллини, Данило, де Лигт, Сандро, Кьеза, Бентанкур, Рабьо, Маккенни, Кулушевски, Роналду.
Запасные: Пинсольо, Буффон, Рэмзи, Мората, Дибала, Бонуччи, Демирал, Бернардески, Ди Пардо, Фраббота, Фаджоли.
Встреча на «Драгау», что в Порту, начнется в 23:00 по Москве.
Источник: УЕФА