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  • Пепе, Корона, Урибе – в старте «Порту» на игру с «Ювентусом»; Кьеллини, Бентанкур, Роналду выйдут у итальянцев

Пепе, Корона, Урибе – в старте «Порту» на игру с «Ювентусом»; Кьеллини, Бентанкур, Роналду выйдут у итальянцев

17 февраля 2021, 21:58

Стали известны стартовые составы команд на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Ювентусом».

«Порту»: Марчезин, Пепе, Урибе, Тареми, Марега, Зайду, Корона, Манафа, Мбемба, Отавио, Оливейра.

Запасные: Кошта, Лум, Диаш, Груйич, Бару, Мариу, Андерсон, Мартинес, Эванилсон, Нану, Сарр, Консейсау.

«Ювентус»: Щесны, Кьеллини, Данило, де Лигт, Сандро, Кьеза, Бентанкур, Рабьо, Маккенни, Кулушевски, Роналду.

Запасные: Пинсольо, Буффон, Рэмзи, Мората, Дибала, Бонуччи, Демирал, Бернардески, Ди Пардо, Фраббота, Фаджоли.

Встреча на «Драгау», что в Порту, начнется в 23:00 по Москве.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Италия. Серия А Порту Ювентус Роналду Криштиану Кьеллини Джорджо Пепе Корона Хесус Бентанкур Родриго Урибе Матеус
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