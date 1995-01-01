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    Представитель Примеры: «Головин и Миранчук уже звезды, они заиграли бы в испанских топ-клубах»

    Представитель Примеры в России Хосе Карлос Лоайса поделился мнением о полузащитнике «Монако» Александре Головине и хавбеке «Аталанты» Алексее Миранчуке.

    – Хотели бы вы, чтобы Головин или Миранчук играли в Ла Лиге?

    – Конечно. Они бы сильно подняли престиж чемпионата. И не только в России, но и в мире. Они должны играть в ней! Это уже звезды, о них хорошо известно в Европе. Головин и Миранчук отлично бы вписались в нашу Лигу.

    – Они бы смогли потянуть уровень чемпионата?

    – Безусловно! Мне кажется, они бы заиграли даже в испанских топ-клубах. Русские вообще очень хорошо играют в Испании.

    У нас есть Черышев, которого очень любят в «Валенсии», а недавно за «Леванте» стал играть Эдгар Севикян. Молодой парень из России, дебютировал в декабре за основную команду. Думаю, у него хорошее будущее.

    – А про российских звезд прежних лет в Испании вспоминают?

    – Намекаете на Карпина и Мостового? Их очень любят даже за пределами Виго! До сих пор. О них помнят, часто им даже звонят медиа, чтобы пообщаться. Спрашивают о том, как им нынешняя игра «Сельты», что они думают о команде. В общем, они у нас как эксперты.

    Для Испании Саша и Валера очень важны, для истории лиги. Они были одними из первых суперзвезд, которые приехали в Испанию.

    Недавно «Сельта» проводила опрос на звание лучшего игрока в истории клуба. Первым стал Яго Аспас, а вторым как раз Саша Мостовой. Думаю, это говорит о многом.

    • Головин в текущем сезоне забил четыре гола и отдал четыре ассиста в девяти матчах Лиги 1.
    • Миранчук в 17 матчах за «Аталанту» забил четыре гола и отдал один ассист.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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