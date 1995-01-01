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    Пиоли – о поражении «Милана» в Специи: «Первый заслуженный проигрыш в сезоне»

    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил результат матча 22-го тура Серии А против «Специи» (0:2). Миланцы впервые уступили этому сопернику.

    «Мы обязательно отреагируем на это поражение. Это наш первый заслуженный проигрыш в сезоне. Нам не хватало качества и интенсивности, соперник справедливо воспользовался преимуществом. Это будет ценный урок», – считает Пиоли.

    • «Милан» лидирует в таблице, но после матча «Интер»«Лацио» (22:45 по Москве) может его упустить.
    • На следующей неделе миланцы проведут матч Лиги Европы против «Црвены Звезды».
    • Следующий соперник «Милана» по Серии А – «Интер» (21 февраля).

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    Источник: Football Italia

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