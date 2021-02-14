Пиоли – о поражении «Милана» в Специи: «Первый заслуженный проигрыш в сезоне»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил результат матча 22-го тура Серии А против «Специи» (0:2). Миланцы впервые уступили этому сопернику.

«Мы обязательно отреагируем на это поражение. Это наш первый заслуженный проигрыш в сезоне. Нам не хватало качества и интенсивности, соперник справедливо воспользовался преимуществом. Это будет ценный урок», – считает Пиоли.