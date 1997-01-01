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    Черчесов: «Головину нужно двигаться в сторону клуба из пятерки сильнейших в топ-лигах»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

    — Головин выдал блестящий футбол в Лиге 1 против «Нима»: хет-трик и голевая передача. Поздравили Александра?

    — Мы всегда на связи с Головиным, послал ему сообщение. Пока Саша был травмирован, общались по видео, плюс наш медицинский штаб держит руку на пульсе, старается помогать. Сейчас главный тренер «Монако», очевидно, плавно вводит хавбека в состояние, позволяющее выдерживать 90 минут.

    Что касается достижения Александра, то и недооценивать, и переоценивать его нельзя. Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной из топ-лиг. Но для этого ситуация должна созреть с трех сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней.

    Плюс амбиции нужно обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в переходе полузащитника из ЦСКА в «Монако».

    Образно говоря, выступления в национальном чемпионате — это некий базис, а крупные международные турниры должны давать подтверждение.

    • Головин стал лучшим футболистом 24-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe.
    • Полузащитник вошел в символическую сборную тура по версии портала Whoscored.

    Слуцкий: «Головин должен остаться в «Монако» либо перейти в один из 12 топ-клубов мира»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии10
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      Рейтинг: +11186

      Skull_Boy 1 час назад

      А кому то пора уже свалить из сборной и двигаться дальше с тренером из топ-5 лиг, а то с физруком во главе ничего путного нет и играем бей беги с отскоком от тупой башки мастурбатора

      1
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      Рейтинг: +19106

      bset 1 час назад

      Если Монако попадет в ЛЧ, то смысла торопиться куда-то уходить не будет.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15420

      vladimir-7 2 часа назад

      Черчесов хотел сказать, что Головин перешел в Монако из-за того, что
      именно он тренировал Александра. Не забывает лысый с чужого стола
      с**здить хоть чего-нибудь.

      2
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      Рейтинг: +2713

      Snek > vladimir-7 46 минут назад

      Ага, я тоже прочитал и мальца офигел. Ещё пару лет у руля сборной и Месси уже окажется его воспитанником.
      Лысый Стас, Усатый П И Д О Р А С!

      1
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      Рейтинг: +8119

      Hektor 84 2 часа назад

      Он в Монако то не всегда в основе выходит! Какие ему топы?

      2
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      Рейтинг: +4407

      Давид59 2 часа назад

      Мысль понятна. Усатый желает Саше поиграть в топ-клубах. Мысль хорошая, но спорная. Перед глазами пример Глеба. Что он выиграл от перехода в Барсу? Только карьеру себе поломал.

      1
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      Рейтинг: +608

      Cromathaar 3 часа назад

      Так Монако на 4-м месте идет, это и есть топ-5 клуб из топ-5 лиг :)

      4
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    • ...
      Рейтинг: +2140

      Fusballer 3 часа назад

      "крупные международные турниры должны давать подтверждение" - Кокорин и без участия в крупных международных турнирах уже в топ-лиге играет.

      1
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      Рейтинг: +2035

      Mister_Tomsk > Fusballer 3 часа назад

      он имел в виду, в команду топ 5 из топ 5 лиг) просто редакторы бомбардира, как всегда обосрались))

      1
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      Рейтинг: +15420

      vladimir-7 > Mister_Tomsk 2 часа назад

      Разве язык Черчесова можно понять, сумбур каких-то
      отдельных слов в предложениях.

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