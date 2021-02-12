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  • Черчесов: «Головину нужно двигаться в сторону клуба из пятерки сильнейших в топ-лигах»

Черчесов: «Головину нужно двигаться в сторону клуба из пятерки сильнейших в топ-лигах»

12 февраля 2021, 12:59
12

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Головин выдал блестящий футбол в Лиге 1 против «Нима»: хет-трик и голевая передача. Поздравили Александра?

— Мы всегда на связи с Головиным, послал ему сообщение. Пока Саша был травмирован, общались по видео, плюс наш медицинский штаб держит руку на пульсе, старается помогать. Сейчас главный тренер «Монако», очевидно, плавно вводит хавбека в состояние, позволяющее выдерживать 90 минут.

Что касается достижения Александра, то и недооценивать, и переоценивать его нельзя. Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной из топ-лиг. Но для этого ситуация должна созреть с трех сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней.

Плюс амбиции нужно обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в переходе полузащитника из ЦСКА в «Монако».

Образно говоря, выступления в национальном чемпионате — это некий базис, а крупные международные турниры должны давать подтверждение.

  • Головин стал лучшим футболистом 24-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe.
  • Полузащитник вошел в символическую сборную тура по версии портала Whoscored.

Слуцкий: «Головин должен остаться в «Монако» либо перейти в один из 12 топ-клубов мира»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Франция. Лига 1 Россия Монако Головин Александр Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Fusballer
1613124873
"крупные международные турниры должны давать подтверждение" - Кокорин и без участия в крупных международных турнирах уже в топ-лиге играет.
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Cromathaar
1613127318
Так Монако на 4-м месте идет, это и есть топ-5 клуб из топ-5 лиг :)
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Давид59
1613127871
Мысль понятна. Усатый желает Саше поиграть в топ-клубах. Мысль хорошая, но спорная. Перед глазами пример Глеба. Что он выиграл от перехода в Барсу? Только карьеру себе поломал.
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Hektor 84
1613129511
Он в Монако то не всегда в основе выходит! Какие ему топы?
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vladimir-7
1613129548
Черчесов хотел сказать, что Головин перешел в Монако из-за того, что именно он тренировал Александра. Не забывает лысый с чужого стола с**здить хоть чего-нибудь.
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Skull_Boy
1613134414
А кому то пора уже свалить из сборной и двигаться дальше с тренером из топ-5 лиг, а то с физруком во главе ничего путного нет и играем бей беги с отскоком от тупой башки мастурбатора
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Plyash
1613147411
Блевать хочется от твоих высказываний,чабан горный.Кого ты учить собрался,словоблуд бестолковый?Всё равно в отставку уйдёшь после ЧЕ-20,вот только за державу обидно.
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вальтер 79
1613156263
лысый дело толкует )))))))))))
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