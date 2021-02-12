Черчесов: «Головину нужно двигаться в сторону клуба из пятерки сильнейших в топ-лигах»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Головин выдал блестящий футбол в Лиге 1 против «Нима»: хет-трик и голевая передача. Поздравили Александра?

— Мы всегда на связи с Головиным, послал ему сообщение. Пока Саша был травмирован, общались по видео, плюс наш медицинский штаб держит руку на пульсе, старается помогать. Сейчас главный тренер «Монако», очевидно, плавно вводит хавбека в состояние, позволяющее выдерживать 90 минут.

Что касается достижения Александра, то и недооценивать, и переоценивать его нельзя. Согласен со Слуцким: если Головину куда-то двигаться, то в сторону клуба из пятерки сильнейших в одной из топ-лиг. Но для этого ситуация должна созреть с трех сторон: самого игрока, команды-претендента и нынешней.

Плюс амбиции нужно обязательно подтверждать на уровне сборной: ни для кого не секрет, что ЧМ-2018 сыграл решающую роль в переходе полузащитника из ЦСКА в «Монако».

Образно говоря, выступления в национальном чемпионате — это некий базис, а крупные международные турниры должны давать подтверждение.

Головин стал лучшим футболистом 24-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe.

Полузащитник вошел в символическую сборную тура по версии портала Whoscored.

Слуцкий: «Головин должен остаться в «Монако» либо перейти в один из 12 топ-клубов мира»