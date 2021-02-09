Шалимов: «Перед Евро-1996 в сборной намечался кипиш. Говорили, что мы отказываемся выходить на игру с Италией, пока не заплатят»

Перед чемпионатом Европы 1996 года в сборной России было недопонимание между руководством и игроками. Футболисты хотели быть уверенными, что им заплатят премиальные, рассказал Игорь Шалимов.

«Перед Евро-1996 руководители затянули с подписанием документа по премиальным. Говорили, что мы чуть ли на игру с Италией не отказывались выходить. Мол, мы хотели, чтобы нам заплатили деньги. Намечался серьезный кипиш. Но мы просто хотели увидеть документ, чтобы знать.

Потом президентом РФС стал Виталий Мутко. Премиальные стали двойными, тройными», – рассказал Шалимов.