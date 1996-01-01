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    Шалимов: «Перед Евро-1996 в сборной намечался кипиш. Говорили, что мы отказываемся выходить на игру с Италией, пока не заплатят»

    Перед чемпионатом Европы 1996 года в сборной России было недопонимание между руководством и игроками. Футболисты хотели быть уверенными, что им заплатят премиальные, рассказал Игорь Шалимов.

    «Перед Евро-1996 руководители затянули с подписанием документа по премиальным. Говорили, что мы чуть ли на игру с Италией не отказывались выходить. Мол, мы хотели, чтобы нам заплатили деньги. Намечался серьезный кипиш. Но мы просто хотели увидеть документ, чтобы знать.

    Потом президентом РФС стал Виталий Мутко. Премиальные стали двойными, тройными», – рассказал Шалимов.

    • В Англии Россия заняла под руководством Олега Романцева последнее место в группе, не выиграв ни матча.
    • Шалимов провел на турнире 1 матч.
    • Последующий Евро (2000 год) сборная России пропустила, так как не отобралась.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Сегодня, 16:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8058

      Hektor 84 1 час назад

      А за что премиальные? Вы что чемпионами стали?

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      Рейтинг: +6363

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Господа , если есть желание , то сами посмотрите интервью Игоря Шалимова Сергею Егорову.
      Бомбардир сейчас на цитаты все повырезает и выложит "свою" версию

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