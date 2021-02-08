Шесть футболистов «Атлетико» заболели коронавирусом за последние девять дней

Мадридский «Атлетико» объявил о новых случаях заражения коронавирусом в команде.

В этот раз положительные тесты на COVID-19 сдали полузащитники Тома Лемар и Эктор Эррера.

Француз и мексиканец отправлены на карантин в соответствии с медицинским протоколом Ла Лиги.

Это пятый и шестой случай заболевания в «Атлетико» за последние девять дней – 30 января клуб сообщал о выявлении вируса у Марио Эрмосо и Янника Феррейры-Карраско, а 4 февраля – у Жоау Фелиша и Муссы Дембеле.