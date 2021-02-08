Головин – о хет-трике в ворота «Нима»: «Это только одна игра. Есть к чему стремиться»

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свою игру в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом» (4:3). Хавбек оформил хет-трик и отдал голевую передачу.

«Думаю, много говорить сейчас не нужно. Конечно, очень рад такому матчу. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживал и поддерживает меня. Это важно.

Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были. В общем, есть к чему стремиться», – цитирует Головина «Чемпионат».

Головин стал лучшим футболистом 24-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe.

24-летний полузащитник вошел в символическую сборную тура по версии Whoscored.

Слуцкий: «Головин должен остаться в «Монако» либо перейти в один из 12 топ-клубов мира»

Вице-президент «Монако»: «Поздравлял команду в раздевалке, вижу – Головин сидит расстроенный»