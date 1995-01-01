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    Головин – о хет-трике в ворота «Нима»: «Это только одна игра. Есть к чему стремиться»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свою игру в матче 24-го тура Лиги 1 с «Нимом» (4:3). Хавбек оформил хет-трик и отдал голевую передачу.

    «Думаю, много говорить сейчас не нужно. Конечно, очень рад такому матчу. Хочется поблагодарить всех, кто поддерживал и поддерживает меня. Это важно.

    Понимаю, что получился яркий и запоминающийся матч, но не надо переоценивать его значение. Это только одна игра. Нам нужно много работать, прогрессировать и устранять те ошибки, которые были. В общем, есть к чему стремиться», – цитирует Головина «Чемпионат».

    • Головин стал лучшим футболистом 24-го тура Лиги 1 по версии L’Equipe.
    • 24-летний полузащитник вошел в символическую сборную тура по версии Whoscored.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 2 часа назад

      вот, молодец! трезво оценивает ситуацию

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