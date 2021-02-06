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    Жирков: «В «Челси» молодые игроки должны были заранее приходить в раздевалку и греть туалет для Терри»

    Бывший игрок «Челси» Юрий Жирков рассказал о прежних порядках в клубе. Он упомянул закончившего карьеру Джона Терри.

    «Раньше что-то вроде дедовщины и в той же Англии было. Нам рассказывали, что в «Челси» молодые должны были заранее приходить в раздевалку и греть туалет, скажем, для Терри или еще кого-нибудь. Кофе приносить или еще что-нибудь в этом роде», – сказал Жирков.

    • Жирков выигрывал АПЛ, РПЛ, Кубок УЕФА.
    • В текущем сезоне РПЛ Жирков провел 13 матчей, сделал 2 результативных паса.
    • «Зенит», нынешний клуб Жиркова, лидирует в таблице.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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