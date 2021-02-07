Жирков: «В «Челси» молодые игроки должны были заранее приходить в раздевалку и греть туалет для Терри»

Бывший игрок «Челси» Юрий Жирков рассказал о прежних порядках в клубе. Он упомянул закончившего карьеру Джона Терри.

«Раньше что-то вроде дедовщины и в той же Англии было. Нам рассказывали, что в «Челси» молодые должны были заранее приходить в раздевалку и греть туалет, скажем, для Терри или еще кого-нибудь. Кофе приносить или еще что-нибудь в этом роде», – сказал Жирков.