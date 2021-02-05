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    Гендиректор «Уфы» – о «Тамбове»: «Говорят про помощь игроками. А какими? Мне они самому нужны»

    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков поделился мнением о ситуации в «Тамбове».

    «В субботу-воскресенье у нас будет собрание клубов. Мы обсудим ситуацию «Тамбова» и примем с клубами общее решение. Сейчас ничего конкретного сказать не могу. На выходных они нам все расскажут, объяснят всю ситуацию подробно. Чтобы понятно было. Думаю, все хотят помочь. Но плохо, что довели до такой ситуации.

    Говорят про помощь игроками. А какими? Мне самому игроки нужны. Легко сказать – игроками. Молодыми? А если игрок сам будет против уходить в «Тамбов»? Или его агент? Все не так просто. Тут палка о двух концах. Если игрок согласится – другой разговор», – сказал Шайбеков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:29
    Комментарии3
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      Рейтинг: +6881

      Сильвербой 52 минуты назад

      Ну дадут им молодняк, что от этого будет? Просто доиграть сезон? А что со спортивным принципом, мы уже видели однажды 1-10, будем повторять??? РФС и весь наш футбол потерял всякое уважение и ничего кроме отвращения не вызывает!!! А потом, вот этот чемпион (без разницы кто им станет), после разгрома вот этого тамбова, будет кричать какие мы сильные и размахивать трофеем, после чего опять обосрется в еврокубках!!!

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      Рейтинг: +11184

      JTherry 1 час назад

      придется Дюк-оффу и Прядкину на Первом канале смс-ками деньги для Тамбова собирать)

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      Рейтинг: +2328

      lordmrv 2 часа назад

      А вы с академий детей в Тамбов дайте, только потом выплатите деньги действительно академиям. Вот и будет и поддержка Тамбова и детско-юношеского спорта. И юношам на высоком уровне будет что доказывать. Простите, если бред написал)))

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