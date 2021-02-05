Гендиректор «Уфы» – о «Тамбове»: «Говорят про помощь игроками. А какими? Мне они самому нужны»

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков поделился мнением о ситуации в «Тамбове».

«В субботу-воскресенье у нас будет собрание клубов. Мы обсудим ситуацию «Тамбова» и примем с клубами общее решение. Сейчас ничего конкретного сказать не могу. На выходных они нам все расскажут, объяснят всю ситуацию подробно. Чтобы понятно было. Думаю, все хотят помочь. Но плохо, что довели до такой ситуации.

Говорят про помощь игроками. А какими? Мне самому игроки нужны. Легко сказать – игроками. Молодыми? А если игрок сам будет против уходить в «Тамбов»? Или его агент? Все не так просто. Тут палка о двух концах. Если игрок согласится – другой разговор», – сказал Шайбеков.