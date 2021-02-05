Гендиректор «Уфы» – о «Тамбове»: «Говорят про помощь игроками. А какими? Мне они самому нужны»

Ну дадут им молодняк, что от этого будет? Просто доиграть сезон? А что со спортивным принципом, мы уже видели однажды 1-10, будем повторять??? РФС и весь наш футбол потерял всякое уважение и ничего кроме отвращения не вызывает!!! А потом, вот этот чемпион (без разницы кто им станет), после разгрома вот этого тамбова, будет кричать какие мы сильные и размахивать трофеем, после чего опять обосрется в еврокубках!!!
Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков поделился мнением о ситуации в «Тамбове».
«В субботу-воскресенье у нас будет собрание клубов. Мы обсудим ситуацию «Тамбова» и примем с клубами общее решение. Сейчас ничего конкретного сказать не могу. На выходных они нам все расскажут, объяснят всю ситуацию подробно. Чтобы понятно было. Думаю, все хотят помочь. Но плохо, что довели до такой ситуации.
Говорят про помощь игроками. А какими? Мне самому игроки нужны. Легко сказать – игроками. Молодыми? А если игрок сам будет против уходить в «Тамбов»? Или его агент? Все не так просто. Тут палка о двух концах. Если игрок согласится – другой разговор», – сказал Шайбеков.
- Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига поможет «Тамбову» с деньгами.
- Глава РФС Александр Дюков отметил, что клубы РПЛ обеспечат «Тамбов» футболистами, отдав их в бесплатную аренду.
- Ранее сообщалось, что долг «Тамбова» вырос до 544,1 миллиона рублей.