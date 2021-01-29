АПЛ. «Ливерпуль» на выезде победил «Тоттенхэм»

В матче 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях переиграл «Тоттенхэм» со счетом 3:1.

В составе команды Юргена Клоппа отличились Роберто Фирмино, Трент Александер-Арнольд и Садио Мане. Единственный гол за лондонцев забил Пьер-Эмиль Хейбьерг.

Мерсисайдцы благодаря победе поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиге, лондонцы остались на шестой строчке.

Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Фирмино, 45+4; 0:2 – Александер-Арнольд, 47; 1:2 – Хейбьерг, 49; 1:3 – Мане, 65.

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