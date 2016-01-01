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    АПЛ. «Ливерпуль» на выезде победил «Тоттенхэм»

    В матче 20-го тура АПЛ «Ливерпуль» в гостях переиграл «Тоттенхэм» со счетом 3:1.

    В составе команды Юргена Клоппа отличились Роберто Фирмино, Трент Александер-Арнольд и Садио Мане. Единственный гол за лондонцев забил Пьер-Эмиль Хейбьерг.

    Мерсисайдцы благодаря победе поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиге, лондонцы остались на шестой строчке.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 20-й тур

    Тоттенхэм – Ливерпуль – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фирмино, 45+4; 0:2 – Александер-Арнольд, 47; 1:2 – Хейбьерг, 49; 1:3 – Мане, 65.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3577

      maygli 1 час назад

      Ливер... смотрелся сильней. Победил вполне заслуженно. Одно удовольствие смотреть такую игру.

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