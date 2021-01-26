Главные новости дня. Тухель возглавил «Челси», Гайч перейдет в «Беневенто»

Официально: Тухель – главный тренер «Челси»

Агент Мусы: «Переговоры с ЦСКА не завершились»

Нимели покинул «Спартак» после четырех лет в клубе

Гайч улетел в Италию для завершения трансфера в «Беневенто». В нем заинтересован лично Индзаги

Mundo Deportivo: Месси с семьей изучает французский язык. Им интересуется «ПСЖ»

Черчесов привился от коронавируса

The Athletic: Лэмпарду не организовали прощальную встречу с игроками «Челси»

Deloitte: «Барселона» – лидер по доходам за сезон-2019/20. «Зенит» – в топ-15

Goal: долги «Барселоны» превысили миллиард евро

Кокорин выбрал 91-й номер в «Фиорентине». В истории клуба под ним никто не играл