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    The Athletic: Лэмпарду не организовали прощальную встречу с игроками «Челси»

    Уже бывшего главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда уведомили об отставке накануне на «Стэмфорд Бридж». Решение клуба озвучили директор Марина Грановская и президент Брюс Бак.

    Прощальную встречу с футболистами Лэмпарду не организовали. Об отставке менеджера игрокам сообщил Петр Чех, технический советник «Челси», на утренней тренировке.

    • Лэмпард возглавлял «Челси» с июля 2019 года.
    • Лондонцы занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ.
    • Новым тренером команды, вероятно, станет Томас Тухель.

    Лэмпард – об увольнении из «Челси»: «Разочарован, что в этом сезоне мне не дали времени вывести команду на новый уровень»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 13:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +265

      G.P. 30 минут назад

      Мдааа. Странно...

      Давай, Рома, порти жизнь англосаксам [у меня только такое объяснение есть :))]

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      Рейтинг: +1502

      Romio-xxx 44 минуты назад

      Вместо того,что бы купить топового защитника и вратаря,уволили перспективного тренера и легенду клуба...С таким постоянным подходам к тренерам у Челси никогда не будет наивысших достижений.Лучше бы тогда играли прошлогодним составом без Хаверца и Вернера.

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