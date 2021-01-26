The Athletic: Лэмпарду не организовали прощальную встречу с игроками «Челси»

Уже бывшего главного тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда уведомили об отставке накануне на «Стэмфорд Бридж». Решение клуба озвучили директор Марина Грановская и президент Брюс Бак.

Прощальную встречу с футболистами Лэмпарду не организовали. Об отставке менеджера игрокам сообщил Петр Чех, технический советник «Челси», на утренней тренировке.

Лэмпард возглавлял «Челси» с июля 2019 года.

Лондонцы занимают 9-е место в турнирной таблице АПЛ.

Новым тренером команды, вероятно, станет Томас Тухель.

Лэмпард – об увольнении из «Челси»: «Разочарован, что в этом сезоне мне не дали времени вывести команду на новый уровень»