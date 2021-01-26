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  • Лэмпард – об увольнении из «Челси»: «Разочарован, что в этом сезоне мне не дали времени вывести команду на новый уровень»

Лэмпард – об увольнении из «Челси»: «Разочарован, что в этом сезоне мне не дали времени вывести команду на новый уровень»

26 января 2021, 00:21
4

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое увольнение из лондонского клуба.

«Для меня было большой честью возглавлять «Челси». Этот клуб долго являлся важной частью моей жизни. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, оказанную мне на протяжении последних 18 месяцев. Надеюсь, они знают, как много для меня это значит.

Когда я брал на себя эту обязанность, то понимал, какие задачи стоят перед клубом в непростой период. Я горжусь тем, чего мы достигли, горжусь игроками академии, сделавшими шаг в первую команду и проявившими себя там с наилучшей стороны. Они – будущее клуба.

Я разочарован, что в этом сезоне мне не дали времени вывести команду на новый уровень.

Хочу поблагодарить господина Абрамовича, совет директоров, футболистов, тренерский штаб и всех сотрудников клуба за их усердную работу и самоотверженность, особенно в эти беспрецедентные и сложные времена. Я желаю команде и клубу успехов в будущем», – написал английский специалист в инстаграме.

  • Лэмпард возглавлял «Челси» с июля 2019 года.
  • Лондонцы занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ.
  • Новым тренером команды, вероятно, станет Томас Тухель.

Источник: Инстаграм Фрэнка Лэмпарда
Англия. Премьер-лига Челси Лэмпард Фрэнк
Комментарии (4)
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msh88
1611630937
18 месяцев, более 200 млн на трансферы и сказать, не дали время. О каком новом уровне он говорит? Пришел со своей схемой игры, объяснил игрокам, усилил позиции для лучшей игры по твоей схеме, а итог 9 место в чемпионате, что за новый уровень то такой. Всё правильно, на выход.
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talgatnurzhanov2006
1611632490
Печалька конечно, но надо идти вперед((((
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DeStar
1611641103
ну быть почти там же где донный арсенал это не результат. При всем уважении. Состав не хуже чем у ТТХ или МЮ, где играет только фернандеш и кавани, и быть на 9ом месте при том что, по факту, спад есть и у других клубов, ливер побеждать разучился, сити тоже не показывает свой футбол, ттх с моуром играет непонятно во что, но даже с они с плохой игрой и то повыше будут.
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D C
1611648281
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