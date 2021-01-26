Лэмпард – об увольнении из «Челси»: «Разочарован, что в этом сезоне мне не дали времени вывести команду на новый уровень»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал свое увольнение из лондонского клуба.

«Для меня было большой честью возглавлять «Челси». Этот клуб долго являлся важной частью моей жизни. Я хотел бы поблагодарить болельщиков за невероятную поддержку, оказанную мне на протяжении последних 18 месяцев. Надеюсь, они знают, как много для меня это значит.

Когда я брал на себя эту обязанность, то понимал, какие задачи стоят перед клубом в непростой период. Я горжусь тем, чего мы достигли, горжусь игроками академии, сделавшими шаг в первую команду и проявившими себя там с наилучшей стороны. Они – будущее клуба.

Я разочарован, что в этом сезоне мне не дали времени вывести команду на новый уровень.

Хочу поблагодарить господина Абрамовича, совет директоров, футболистов, тренерский штаб и всех сотрудников клуба за их усердную работу и самоотверженность, особенно в эти беспрецедентные и сложные времена. Я желаю команде и клубу успехов в будущем», – написал английский специалист в инстаграме.