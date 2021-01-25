Журналист Романо: Тухель заменит Лэмпарда в «Челси»

Стало известно, кто заменит Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Челси».

По информации журналиста Фабрицио Романо, «Челси» возглавит бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель. Стороны подпишут контракт уже сегодня.

Другой итальянский журналист Николо Скира также подтвердил назначение Тухеля в «Челси». По его информации, контракт немца с «Челси» будет рассчитан до 2022 года.