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    Журналист Романо: Тухель заменит Лэмпарда в «Челси»

    Стало известно, кто заменит Фрэнка Лэмпарда на посту главного тренера «Челси».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, «Челси» возглавит бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель. Стороны подпишут контракт уже сегодня.

    Другой итальянский журналист Николо Скира также подтвердил назначение Тухеля в «Челси». По его информации, контракт немца с «Челси» будет рассчитан до 2022 года.

    • Сегодня «Челси» объявит об отставке Фрэнка Лэмпарда.
    • Лэмпард тренирует «Челси» с 2019 года.
    • «Челси» занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Сегодня, 13:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +140

      Shotlandets86 1 час назад

      Лучше бы до лета подождали и попытались Нагельсманна выдернуть из Лейпцига. Тухель конфликтный, все его команды быстро рушатся.

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