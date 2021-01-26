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    Mundo Deportivo: Месси с семьей изучает французский язык. Им интересуется «ПСЖ»

    Семья форварда «Барселоны» Лионеля Месси наряду с ним самим приступила к изучению французского языка. Такие сведения есть у испанской газеты Mundo Deportivo.

    Вероятно, дело в том, что аргентинцем интересуется «ПСЖ».

    Контракт Месси с каталонцами истекает летом, и он бесплатно может перейти в любой клуб.

    • Месси пытался покинуть «Барселону» еще в 2020 году, но не смог договориться о расторжении контракта.
    • В «ПСЖ» играет бывший партнер Месси по «Барселоне» Неймар.
    • Парижан тренирует соотечественник Месси Маурисио Покеттино.

    Источник: Mundo Deportivo

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    26.01.2021 17:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2021, 17:21

      Вероятность перехода Месси в ПСЖ, высока.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 26 января 2021, 21:45

      А в псж что все прям общаются на французском? Пол команды латиносов включая тренера.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 26 января 2021, 19:38

      Перейти в мешок - позор

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 января 2021, 19:23

      Отличное сочетание получается у двух игроков в команде и тренера Покеттино.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 26 января 2021, 19:01

      Интересно, я бы просто ради интереса хотел глянуть на месси, правда не в псж, но да ладно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 26 января 2021, 18:33

      Неймар: Хочу быть главной звездой в команде, поэтому перехожу из Барселоны в ПСЖ
      Месси: Бонжур, йопта

      6
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      Рейтинг: +67330

      portero 26 января 2021, 17:58

      Если каталонский знает то французкий выучит быстро.
      ПСЖ скорее всего уже практически договорился, просто не спешат с объявлениями, ведь соперники, скоро играть и у Барсы мало шансов.

      0
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