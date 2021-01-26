Mundo Deportivo: Месси с семьей изучает французский язык. Им интересуется «ПСЖ»

Семья форварда «Барселоны» Лионеля Месси наряду с ним самим приступила к изучению французского языка. Такие сведения есть у испанской газеты Mundo Deportivo.
Вероятно, дело в том, что аргентинцем интересуется «ПСЖ».
Контракт Месси с каталонцами истекает летом, и он бесплатно может перейти в любой клуб.
- Месси пытался покинуть «Барселону» еще в 2020 году, но не смог договориться о расторжении контракта.
- В «ПСЖ» играет бывший партнер Месси по «Барселоне» Неймар.
- Парижан тренирует соотечественник Месси Маурисио Покеттино.
Источник: Mundo Deportivo