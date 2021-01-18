Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил интерес к Месси

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о продлении контрактов с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе, а также отреагировал на информацию о переговорах с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

«Надеюсь, что Неймар и Мбаппе убеждены, что «ПСЖ» – идеальное место для таких амбициозных игроков высокого уровня. Нам просто нужно найти баланс между их желаниями и нашими ожиданиями и средствами.

Месси? Такие великие игроки всегда будут в списках «ПСЖ». Сейчас нет смысла говорить об этом, все решится за столом переговорах. Мы еще не садились за него, но наши кресла зарезервированы на этот случай», – приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо.