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    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил интерес к Месси

    Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо рассказал о продлении контрактов с нападающими Неймаром и Килианом Мбаппе, а также отреагировал на информацию о переговорах с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

    «Надеюсь, что Неймар и Мбаппе убеждены, что «ПСЖ» – идеальное место для таких амбициозных игроков высокого уровня. Нам просто нужно найти баланс между их желаниями и нашими ожиданиями и средствами.

    Месси? Такие великие игроки всегда будут в списках «ПСЖ». Сейчас нет смысла говорить об этом, все решится за столом переговорах. Мы еще не садились за него, но наши кресла зарезервированы на этот случай», – приводит слова Леонардо журналист Фабрицио Романо.

    • Контракт Неймара с ПСЖ истекает в июне 2022 года.
    • Соглашение парижан с Мбаппе рассчитано до лета 2022 года.
    • Месси может покинуть «Барселону» этим летом в статусе свободного агента.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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