Черчесов привился от коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прошел вакцинацию от коронавируса. С ним прививку сделал и главный врач команды Эдуард Безуглов. Фото доступно ниже.

«В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию», – добавила сборная России.