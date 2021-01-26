Черчесов привился от коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прошел вакцинацию от коронавируса. С ним прививку сделал и главный врач команды Эдуард Безуглов. Фото доступно ниже.
«В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию», – добавила сборная России.
- Ближайший сбор команды состоится в марте.
- Россия была 1-м государством, зарегистрировавшим вакцину от коронавируса.
- По всему миру от коронавируса умерло более 2 миллионов человек.
Источник: твиттер сборной России