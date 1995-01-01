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    Черчесов привился от коронавируса

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прошел вакцинацию от коронавируса. С ним прививку сделал и главный врач команды Эдуард Безуглов. Фото доступно ниже.

    «В дальнейшем РФС предоставит возможность всем игрокам и тренерскому штабу сборной пройти вакцинацию от COVID-19. В данный момент большинство членов команды находятся на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию», – добавила сборная России.

    • Ближайший сбор команды состоится в марте.
    • Россия была 1-м государством, зарегистрировавшим вакцину от коронавируса.
    • По всему миру от коронавируса умерло более 2 миллионов человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 15:02
    Комментарии5
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      Рейтинг: +265

      Great Tartaria 38 минут назад

      те кто привился деградируют на глазах....... А этот то куда полез????

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3470

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Еще бы от бешенства привился

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +920

      wobaekat 1 час назад

      F

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20139

      Боцман59rus 2 часа назад

      Единственную извилину на руке нашли?

      1
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      Рейтинг: +974

      Benifacto 3 часа назад

      таких фоток мона клипать тоннами...и почему она натягивает ему майку а не задирает? че ваще происходит на фотке? симуляция)))))

      2
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