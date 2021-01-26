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  • Deloitte: «Барселона» – лидер по доходам за сезон-2019/20. «Зенит» – в топ-15

Deloitte: «Барселона» – лидер по доходам за сезон-2019/20. «Зенит» – в топ-15

26 января 2021, 12:50
17

Международная консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг наиболее доходных клубов мирового футбола по итогам сезона-2019/20.

Наибольший доход зафиксирован у «Барселоны» – каталонский клуб заработал 715,1 миллиона евро. «Реал» – второй (714,9 миллиона). «Бавария» стала третьей (634,1 миллиона).

«Зенит» – единственный клуб не из топ-5 лиг, попавший в топ-20 рейтинга. Команда из Санкт-Петербурга расположилась на 15-й строчке с доходом в 236,5 миллиона евро (180,4 – в сезоне-2018/19).

Помимо этого, «Зенит» показал лучший рост доходов среди клубов, вошедших в топ-20 рейтинга по итогам прошлого сезона. Доходы клуба из Санкт-Петербурга выросли на 31%.

Источник: Deloitte
Россия. Премьер-лига Зенит Барселона Реал Бавария
Комментарии (17)
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portero
1611655069
Смешная разница между Барсой и Реалом....
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slavа0508
1611656614
Что то не пойму только что писали что долги Барсы превысили миллиард евро ,теперь пишите лучший клуб по доходам,и при чём лучший почти каждый год,,
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fabo85
1611662479
Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе). Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...
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alp
1611662996
ну что ж... в РПЛ у Зенита конкурентов нет вообще.. осталось еще научится играть в современный футбол и, трепещи европа
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Вомбат
1611666061
Очень странно. Согласно данным той же Deliotte, бюджет Зенита снизился со 180 млн евро 2019 года до 174 в 2020 году. Естественно было ожидать и снижения доходов. Через год оказывается, что доходы выросли с 180 млн евро до 236 млн. Типа Зенит нынче приносит Газпрому прибыль. Как-то не верится.
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JTherry
1611670078
сказочно все у Барсы: по доходам первые, а зарплату за декабрь платить нечем, даже с оптимизацией выплат футболистам...
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_Marqella_
1611672319
Красавчики.....так держать...))
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Hektor 84
1611684547
Сомнения вызывают место синита в этом рейтинге
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