Deloitte: «Барселона» – лидер по доходам за сезон-2019/20. «Зенит» – в топ-15

Международная консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг наиболее доходных клубов мирового футбола по итогам сезона-2019/20.

Наибольший доход зафиксирован у «Барселоны» – каталонский клуб заработал 715,1 миллиона евро. «Реал» – второй (714,9 миллиона). «Бавария» стала третьей (634,1 миллиона).

«Зенит» – единственный клуб не из топ-5 лиг, попавший в топ-20 рейтинга. Команда из Санкт-Петербурга расположилась на 15-й строчке с доходом в 236,5 миллиона евро (180,4 – в сезоне-2018/19).

Помимо этого, «Зенит» показал лучший рост доходов среди клубов, вошедших в топ-20 рейтинга по итогам прошлого сезона. Доходы клуба из Санкт-Петербурга выросли на 31%.