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    Deloitte: «Барселона» – лидер по доходам за сезон-2019/20. «Зенит» – в топ-15

    Международная консалтинговая компания Deloitte составила рейтинг наиболее доходных клубов мирового футбола по итогам сезона-2019/20.

    Наибольший доход зафиксирован у «Барселоны» – каталонский клуб заработал 715,1 миллиона евро. «Реал» – второй (714,9 миллиона). «Бавария» стала третьей (634,1 миллиона).

    «Зенит» – единственный клуб не из топ-5 лиг, попавший в топ-20 рейтинга. Команда из Санкт-Петербурга расположилась на 15-й строчке с доходом в 236,5 миллиона евро (180,4 – в сезоне-2018/19).

    Помимо этого, «Зенит» показал лучший рост доходов среди клубов, вошедших в топ-20 рейтинга по итогам прошлого сезона. Доходы клуба из Санкт-Петербурга выросли на 31%.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Deloitte

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    Сегодня, 12:50
    Комментарии18
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      Рейтинг: +7641

      alp 2 минуты назад

      ну что ж... в РПЛ у Зенита конкурентов нет вообще.. осталось еще научится играть в современный футбол и, трепещи европа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      fabo85 10 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com (я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе).
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Зенит по всем показателям в РПЛ всегда первый. И это надолго.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +3175

      ziborock > ПалкоВводецъ 1 час назад

      Зенит всегда первый!
      Первый в ЛЧ!
      Первый по рукоблудству!
      Первый по коррупции в футболе!
      Первый по работе с судьями!
      Первый по забитым левым голам!
      Первый по халяве!
      И это неизлечимо и надолго!)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +239

      Fetax 1 час назад

      Редактoр бoмбардира не знает разницы между дoхoдoм и прибылью

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1466

      almanev > Fetax 1 час назад

      Не только редактор, но и половина комментаторов

      3
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      Рейтинг: +7641

      alp > Fetax 57 секунд назад

      редактор, может и не знает, но, какая разница? факт налицо, и с ним не поспоришь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8182

      Литейный4 1 час назад

      А свиньи во второй сотни с одними убытками. Гыгыгы

      2
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    • ...
      Рейтинг: -497

      ДЫРЯВЫЙ ЛАЗУРНЫЙ ПАРУС 1 час назад

      А стыдно за голубой вагон дырявый обоссаный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16854

      slavutiq70 1 час назад

      Что то не пойму только что писали что долги Барсы превысили миллиард евро ,теперь пишите лучший клуб по доходам,и при чём лучший почти каждый год,,

      1
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      Рейтинг: +239

      Fetax > slavutiq70 1 час назад

      Oни первые пo дoхoдам, а не пo прибыли. Прибыль=дoхoд-расхoд.

      0
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      Рейтинг: +6302

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Бомбардир , ну не всё подряд перепечатывайте.
      Барса самая прибыльная, а через 20 минут долги каталонцев превысили ярд ??? Ну и как это понимать ?

      0
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      Рейтинг: +3779

      mamba9090909 > Alekxei Z. 1 час назад

      Прибыль у них за сезон, а долги накапливаются (кредиты, задержки обязательств, задержки зарплат). Прибыль за сезон уйдёт на погашение долгов.

      3
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      Рейтинг: +16854

      slavutiq70 > mamba9090909 1 час назад

      Да они каждый год в топе по доходам,,,,,походу при подсчёте тупо не вычитают расходы,,,

      0
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      Рейтинг: +6302

      Alekxei Z. > mamba9090909 1 час назад

      Ну и для чего этот слив ? Так, попиз...ть не о чём ?

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      Рейтинг: +6302

      Alekxei Z. > mamba9090909 1 час назад

      За сезон +2/3 ярда , но на выходе - 1 ярд.
      В прошлом году было минус 1.6 ярда ?
      Может не стоит перепечатывать всякую "мутную" инфу.

      0
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      Рейтинг: +3779

      mamba9090909 > Alekxei Z. 1 час назад

      А редакторам больше печатать нечего.))

      1
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      Рейтинг: +44626

      portero 2 часа назад

      Смешная разница между Барсой и Реалом....

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