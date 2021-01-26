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Goal: долги «Барселоны» превысили миллиард евро

26 января 2021, 09:58
9

«Барселона» опубликовала финансовый отчет за 2020 год. Долги клуба за отчетный период превысили миллиард евро.

По информации Goal, общая задолженность «Барселоны» составляет 1,2 миллиарда евро. Сумма краткосрочного долга – 730 миллионов евро.

Большая часть расходов приходится на зарплатный фонд «Барселоны» – примерно 74% от бюджета клуба. Долги перед другими командами составляют 126 миллионов евро.

  • Сезон-2019/20 каталонцы завершили с чистым убытком в размере 488,4 миллиона евро.
  • Основная причина – пандемия коронавируса, не позволившая проводить матчи со зрителями на «Камп Ноу».

Источник: Goal.com
Испания. Примера Барселона
Комментарии (9)
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Жорик кекс обжорик
1611644742
откуда берутся такие новости?? фанаты Бартамэо??
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Cules2013
1611645095
дело не в размере долга, а во фразах "краткосрочный долг" и "74% доходов уходит на зарплату". Почти у всех топ-клубов большие долги, т.к. набраны кредиты, вопрос в том, когда их отдавать и как. Вот с этим беда.
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slavа0508
1611646597
А кто виноват???Сами европейские гранды и избаловали игроков,поднимая зарплаты до небес,а всем остальным не чего не оставалось как так же поднимать и сейчас зарплаты игроков реально завышены в разы,,,,
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DOCTOR PENALTY
1611646778
С такой статьёй затрат как на "великого", трудно будет выбраться из этой ямы.
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DeStar
1611646905
Ну хз верить этому или нет, но кажется это довольно большой долг даже для барселоны. По поводу зп и прочего, ясное дело что барса могла себе позволить планировать такие долги и траты, только корона сильно подбила планы ,хотя 700 лямов на зп , это в год я так понимаю, ну совсем дичь, или это 700 лямов как-то за все контракты наверное? у кого год у кого 5 лет. и так далее. Ну беда. Будут проблемы. сольют неликвид в лице коута и гризмана, толку от них двоих примерно как от фати, а за сотку их продать можно, даже больше может, и зарплатный сократят, ну и месси пора бы отпускать с его зп лямов под 100
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D C
1611648233
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Валерий2705
1611651325
Где Динарка? Пусть жопу свою предложит на аукционе, мало ли купит кто за 5 копеек) пожертвует своему путаклубу)
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portero
1611671510
Реконструировали стадион чтоб увеличить количество мест, а получили пустые трибуны....
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