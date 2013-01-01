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    Goal: долги «Барселоны» превысили миллиард евро

    «Барселона» опубликовала финансовый отчет за 2020 год. Долги клуба за отчетный период превысили миллиард евро.

    По информации Goal, общая задолженность «Барселоны» составляет 1,2 миллиарда евро. Сумма краткосрочного долга – 730 миллионов евро.

    Большая часть расходов приходится на зарплатный фонд «Барселоны» – примерно 74% от бюджета клуба. Долги перед другими командами составляют 126 миллионов евро.

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      D C 19 минут назад

      Eсли делаете cтавки -> info-bet.ru

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      Рейтинг: +10312

      DeStar 41 минуту назад

      Ну хз верить этому или нет, но кажется это довольно большой долг даже для барселоны. По поводу зп и прочего, ясное дело что барса могла себе позволить планировать такие долги и траты, только корона сильно подбила планы ,хотя 700 лямов на зп , это в год я так понимаю, ну совсем дичь, или это 700 лямов как-то за все контракты наверное? у кого год у кого 5 лет. и так далее. Ну беда. Будут проблемы. сольют неликвид в лице коута и гризмана, толку от них двоих примерно как от фати, а за сотку их продать можно, даже больше может, и зарплатный сократят, ну и месси пора бы отпускать с его зп лямов под 100

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      Рейтинг: +19852

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      С такой статьёй затрат как на "великого", трудно будет выбраться из этой ямы.

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      Рейтинг: +16843

      slavutiq70 46 минут назад

      А кто виноват???Сами европейские гранды и избаловали игроков,поднимая зарплаты до небес,а всем остальным не чего не оставалось как так же поднимать и сейчас зарплаты игроков реально завышены в разы,,,,

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      Рейтинг: +11116

      Cules2013 1 час назад

      дело не в размере долга, а во фразах "краткосрочный долг" и "74% доходов уходит на зарплату". Почти у всех топ-клубов большие долги, т.к. набраны кредиты, вопрос в том, когда их отдавать и как. Вот с этим беда.

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      Рейтинг: +18922

      bset 1 час назад

      А у нас что ходили болельщики, что перестали - разницы нет. Бюджетными деньгами все компенсируется.

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      Рейтинг: +224

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      откуда берутся такие новости?? фанаты Бартамэо??

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      Рейтинг: +7252

      Вомбат > Жорик секс обжорик 21 минуту назад

      Гол это вам не кальчомеркато или чемпионат точка ру. Сегодня же об этом напишет Эль мундо депортиво, так что наверняка это правда. Пандемия здорово ударила по испанским грандам.

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