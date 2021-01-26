Goal: долги «Барселоны» превысили миллиард евро

«Барселона» опубликовала финансовый отчет за 2020 год. Долги клуба за отчетный период превысили миллиард евро.

По информации Goal, общая задолженность «Барселоны» составляет 1,2 миллиарда евро. Сумма краткосрочного долга – 730 миллионов евро.

Большая часть расходов приходится на зарплатный фонд «Барселоны» – примерно 74% от бюджета клуба. Долги перед другими командами составляют 126 миллионов евро.