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    Агент Мусы: «Переговоры с ЦСКА не завершились»

    Тони Харрис, агент нападающего Ахмеда Мусы, рассказал, что его клиент продолжает переговоры с ЦСКА о возвращении в клуб.

    «Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию», – цитирует Харриса «Спорт-Экспресс».

    • Последней командой Мысы был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
    • По информации Daily Mail, нигериец может перейти в «Вест Бромвич».
    • Ранее Муса выступал в АПЛ за «Лестер».
    • Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.

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    Источник: «Спорт-Эскпресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15000

      vladimir-7 11 минут назад

      Муса должен понимать, что в АПЛ у него может не получиться, а в ЦСКА
      дело пойдет как по накатанной, но выбор за ним и Е.Гинером.

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