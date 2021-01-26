Агент Мусы: «Переговоры с ЦСКА не завершились»

Тони Харрис, агент нападающего Ахмеда Мусы, рассказал, что его клиент продолжает переговоры с ЦСКА о возвращении в клуб.
«Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию», – цитирует Харриса «Спорт-Экспресс».
- Последней командой Мысы был «Ан-Наср» из Саудовской Аравии.
- По информации Daily Mail, нигериец может перейти в «Вест Бромвич».
- Ранее Муса выступал в АПЛ за «Лестер».
- Форвард выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона-2017/18.
Источник: «Спорт-Эскпресс»