Агент Мусы: «Переговоры с ЦСКА не завершились»

Тони Харрис, агент нападающего Ахмеда Мусы, рассказал, что его клиент продолжает переговоры с ЦСКА о возвращении в клуб.

«Переговоры с ЦСКА не завершились, но, скорее всего, Ахмед поедет в Англию», – цитирует Харриса «Спорт-Экспресс».