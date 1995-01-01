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    Гайч улетел в Италию для завершения трансфера в «Беневенто»

    Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в «Беневенто». Аргентинец уже вылетел в Италию на медосмотр. Там он будет играть как минимум до лета на правах аренды.

    «Беневенто» выплатит компенсацию за аренду, а также полностью взял на себя зарплату Гайча. Таким было требование ЦСКА.

    • Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.
    • В его активе гол и ассист в 18 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

    «Филиппо Индзаги крайне заинтересован в Адольфо». «Беневенто» подтвердил договоренность по Гайчу

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии8
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      Рейтинг: +228

      gambler35 35 минут назад

      Долго еще придется его по арендам гонять.

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    • ...
      Рейтинг: +2472

      Masteralex 1 час назад

      зарплата и аренда наверное обошлись в треть суммы покупки, в целом нормальны вариант, всё равно лавку полировал

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      Рейтинг: +1371

      yarik1_78 1 час назад

      Это все хорошо конечно,а замену будут ему искать?

      1
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      Рейтинг: +15000

      vladimir-7 > yarik1_78 1 час назад

      Пока до лета Чалов, Шкурин, Эджуке и могут подключить из
      молодёжного состава. А на перспективу, возможно, будут кого-
      то просматривать.

      1
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      Рейтинг: +7

      d c 2 часа назад

      Если делаете cтавки -> info-bet.ru

      0
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      Рейтинг: +44661

      portero 2 часа назад

      Может и Адальфо попрет в Италии, если конечно это не какие-то хитрые схемы в несколько сделок...

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      Рейтинг: +665

      Вальдемар IV > portero 1 час назад

      если бы он был бенито

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      Рейтинг: +15000

      vladimir-7 2 часа назад

      Со стороны ЦСКА, это нормальная сделка.

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