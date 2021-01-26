Гайч улетел в Италию для завершения трансфера в «Беневенто»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч продолжит карьеру в «Беневенто». Аргентинец уже вылетел в Италию на медосмотр. Там он будет играть как минимум до лета на правах аренды.

«Беневенто» выплатит компенсацию за аренду, а также полностью взял на себя зарплату Гайча. Таким было требование ЦСКА.

Прошлым летом ЦСКА купил Гайча у «Сан-Лоренсо» за 8,5 миллиона евро.

В его активе гол и ассист в 18 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года.

«Филиппо Индзаги крайне заинтересован в Адольфо». «Беневенто» подтвердил договоренность по Гайчу