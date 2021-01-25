Левандовски – четвертый действующий футболист с 500 голами за карьеру

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в выездном матче 18-го тура Бундеслиги против «Шальке» (4:0).

Этот гол стал для 32-летнего футболиста 500-м в профессиональной карьере.

Поляк стал четвертым действующим игроком, который достиг вышеуказанной бомбардирской отметки.

Также это удалось Криштиану Роналду из «Ювентуса» (760), Лионелю Месси из «Барселоны» (719) и Златану Ибрагимовичу из «Милана» (542).

Левандовски забил в восьми гостевых играх Бундеслиги подряд. Это новый рекорд