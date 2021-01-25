Вальверде может возглавить «Марсель» вместо Виллаш-Боаша

Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может продолжить карьеру во Франции.

По информации Marca, в услугах испанского специалиста заинтересован «Марсель», который ищет замену Андре Виллаш-Боашу.

Впрочем, сам Вальверде сомневается, стоит ли ему соглашаться на предложение, поскольку он хочет работать с командой, претендующей на трофеи.