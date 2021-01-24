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    Вальверде может возглавить «Марсель» вместо Виллаш-Боаша

    Бывший главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может продолжить карьеру во Франции.

    По информации Marca, в услугах испанского специалиста заинтересован «Марсель», который ищет замену Андре Виллаш-Боашу.

    Впрочем, сам Вальверде сомневается, стоит ли ему соглашаться на предложение, поскольку он хочет работать с командой, претендующей на трофеи.

    • «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, имея в своем активе 32 очка в 20 турах.
    • Вальверде с июля 2017-го по январь 2020-го года тренировал «Барселону».

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    Источник: Marca

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