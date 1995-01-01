Агент ван Куперен: «Хендриксом интересовались в Примере, Серии А, Бундеслиге, но ему понравилась идея с новым приключением»

Ну кто может этому всему поверить? Он же агент этого Хендрикса. И этим всё сказано
Нидерландский агент Фулько ван Куперен прокомментировал трансфер из ПСВ в «Спартак» полузащитника Йоррита Хендрикса. Игроком интересовались из топ-5 чемпионатов Европы.
– Мог ли Хендрикс продлить контракт с ПСВ? И если да, почему этого не сделал?
– Да, мог. Клуб любит этого футболиста, он воспитанник ПСВ. Но Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере.
– Кто-то хотел Хендрикса помимо «Спартака»?
– Да, клубы из Примеры, Серии А, Бундеслиги и MLS. Увы, названия команд раскрыть не могу.
- «Спартак» заплатил за Хендрикса 500 тысяч евро.
- Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
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