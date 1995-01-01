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    Агент ван Куперен: «Хендриксом интересовались в Примере, Серии А, Бундеслиге, но ему понравилась идея с новым приключением»

    Нидерландский агент Фулько ван Куперен прокомментировал трансфер из ПСВ в «Спартак» полузащитника Йоррита Хендрикса. Игроком интересовались из топ-5 чемпионатов Европы.

    – Мог ли Хендрикс продлить контракт с ПСВ? И если да, почему этого не сделал?

    – Да, мог. Клуб любит этого футболиста, он воспитанник ПСВ. Но Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере.

    – Кто-то хотел Хендрикса помимо «Спартака»?

    – Да, клубы из Примеры, Серии А, Бундеслиги и MLS. Увы, названия команд раскрыть не могу.

    • «Спартак» заплатил за Хендрикса 500 тысяч евро.
    • Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

    Хендрикс: «Спартак» – крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4351

      Давид59 39 минут назад

      Ну кто может этому всему поверить? Он же агент этого Хендрикса. И этим всё сказано

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