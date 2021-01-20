Агент ван Куперен: «Хендриксом интересовались в Примере, Серии А, Бундеслиге, но ему понравилась идея с новым приключением»

Нидерландский агент Фулько ван Куперен прокомментировал трансфер из ПСВ в «Спартак» полузащитника Йоррита Хендрикса. Игроком интересовались из топ-5 чемпионатов Европы.

– Мог ли Хендрикс продлить контракт с ПСВ? И если да, почему этого не сделал?

– Да, мог. Клуб любит этого футболиста, он воспитанник ПСВ. Но Йорриту понравилась идея с новым приключением в карьере.

– Кто-то хотел Хендрикса помимо «Спартака»?

– Да, клубы из Примеры, Серии А, Бундеслиги и MLS. Увы, названия команд раскрыть не могу.

«Спартак» заплатил за Хендрикса 500 тысяч евро.

Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

Хендрикс: «Спартак» – крупнейший клуб с самой большой армией болельщиков»