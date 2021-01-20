Журналист Карпов: «Кайрат» хочет создать фарм-клуб в России под выход в ФНЛ

Владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев планирует создать частный клуб в Москве, сообщает журналист Иван Карпов.
Функционер владеет земельным участком, на котором будет построен стадион и футбольная база. Боранбаев планирует наигрывать молодых казахстанских футболистов, которые не являются легионерами в России. Бизнесмен считает, что со временем клуб должен пробиться в ФНЛ.
«Если честно, не хочется об этом еще говорить, но всe правда. Это проект футбольный. Но мне ещe нужно время на это, COVID сдвигает планы. Это будет отбор и скаутинг в основную команду ФК «Кайрат», – рассказал Карпову владелец «Кайрата».
- В прошлом году «Кайрат» стал чемпионом Казахстана в первые с 2004 года.
- «Кайрат» – трехкратный чемпион Казахстана.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова