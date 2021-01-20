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  • Журналист Карпов: «Кайрат» хочет создать фарм-клуб в России под выход в ФНЛ

Журналист Карпов: «Кайрат» хочет создать фарм-клуб в России под выход в ФНЛ

20 января 2021, 17:59
2

Владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев планирует создать частный клуб в Москве, сообщает журналист Иван Карпов.

Функционер владеет земельным участком, на котором будет построен стадион и футбольная база. Боранбаев планирует наигрывать молодых казахстанских футболистов, которые не являются легионерами в России. Бизнесмен считает, что со временем клуб должен пробиться в ФНЛ.

«Если честно, не хочется об этом еще говорить, но всe правда. Это проект футбольный. Но мне ещe нужно время на это, COVID сдвигает планы. Это будет отбор и скаутинг в основную команду ФК «Кайрат», – рассказал Карпову владелец «Кайрата».

  • В прошлом году «Кайрат» стал чемпионом Казахстана в первые с 2004 года.
  • «Кайрат» – трехкратный чемпион Казахстана.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Казахстан. Премьер-лига Россия. ФНЛ Кайрат Россия
Комментарии (2)
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portero
1611155058
Тамбов жаждет продаться, но наверное там долгов на миллиарды, если только по зарплате выше 200 лямов было.... Проще и надежнее с нуля клуб , чем у мошенников покупать.
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zigbert
1611410359
Что они там в свои команды не хотят вкладывать деньги?
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