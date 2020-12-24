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    Журналист Карпов: «Кайрат» хочет создать фарм-клуб в России под выход в ФНЛ

    Владелец казахстанского «Кайрата» Кайрат Боранбаев планирует создать частный клуб в Москве, сообщает журналист Иван Карпов.

    Функционер владеет земельным участком, на котором будет построен стадион и футбольная база. Боранбаев планирует наигрывать молодых казахстанских футболистов, которые не являются легионерами в России. Бизнесмен считает, что со временем клуб должен пробиться в ФНЛ.

    «Если честно, не хочется об этом еще говорить, но всe правда. Это проект футбольный. Но мне ещe нужно время на это, COVID сдвигает планы. Это будет отбор и скаутинг в основную команду ФК «Кайрат», – рассказал Карпову владелец «Кайрата».

    • В прошлом году «Кайрат» стал чемпионом Казахстана в первые с 2004 года.
    • «Кайрат» – трехкратный чемпион Казахстана.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 17:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44548

      portero 1 час назад

      Тамбов жаждет продаться, но наверное там долгов на миллиарды, если только по зарплате выше 200 лямов было....
      Проще и надежнее с нуля клуб , чем у мошенников покупать.

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