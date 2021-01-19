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    Глушаков – о сокращении РПЛ: «Таким темпами можем закрыть и ФНЛ, и ПФЛ»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что РПЛ нельзя сокращать до 12 клубов.

    «По поводу сокращения лиги — довольно странная история получается. Сначала говорили про расширение до 18 команд, а теперь сокращают до 12.

    Понятно, что пандемия очень сильно влияет на футбол во всем мире с точки зрения финансов, но не думаю, что сокращение лиги как-то улучшит ситуацию. Тем более что в последние сезоны конкуренция в РПЛ выросла, футбол сравнялся, любая команда из нижней восьмерки может обыграть и чемпиона, и другие команды из верхней части.

    В последних сезонах до самого конца была борьба за сохранение прописки, в ней участвовали до восьми команд. Поэтому, думаю, наоборот: нужно поддерживать те клубы, которые сейчас есть, а сокращение лиги может привести к тому, что команды просто закроются.

    После чемпионата мира у нас должен быть стимул развивать футбол во всей стране, привлекать другие регионы, поддерживать местные клубы, использовать созданную инфраструктуру. А такими темпами можем сокращать и сокращать, и в итоге закрыть и ФНЛ, и ПФЛ.

    Футбол — для болельщиков, причем для болельщиков во всей стране, а не только в определенных регионах. Надеюсь, что пандемия скоро закончится, болельщики смогут вернуться на трибуны, как раньше, и болеть за свои клубы.

    Конечно, создание привлекательной лиги, которая может быть коммерчески успешной, создание продукта и единой системы со своим брендом, тв-правами и так далее — это отдельный вопрос. Его решение позволит вывести лигу на новый уровень.

    Но на фоне выступления наших клубов в Европе, на фоне последних результатов сборной, которой скоро играть в отборе к ЧМ-2022 и на ЕВРО, очевидно, что необдуманные решения могут сделать только хуже», – цитирует Глушакова Sport24.

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии4
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      Рейтинг: +44466

      portero 3 минуты назад

      Молодца Глушаков правильно...

      0
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      Рейтинг: +1479

      Алехсбургер. 1 час назад

      Литературный н.е.г.р писал..
      Ни одной ошибки и ты в Госдуме...)

      0
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      Рейтинг: +19767

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      ...Из выступления лучшего российского эксперта по вопросам ОПГ, проблемам Кавказа и бракоразводным делам.

      3
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      Рейтинг: +7542

      Hektor 84 2 часа назад

      Нынешними темпами каждый год уже становится всё меньше и меньше клубов. Не пори чушь.

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