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  • Глушаков – о сокращении РПЛ: «Таким темпами можем закрыть и ФНЛ, и ПФЛ»

Глушаков – о сокращении РПЛ: «Таким темпами можем закрыть и ФНЛ, и ПФЛ»

19 января 2021, 12:12
7

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков считает, что РПЛ нельзя сокращать до 12 клубов.

«По поводу сокращения лиги — довольно странная история получается. Сначала говорили про расширение до 18 команд, а теперь сокращают до 12.

Понятно, что пандемия очень сильно влияет на футбол во всем мире с точки зрения финансов, но не думаю, что сокращение лиги как-то улучшит ситуацию. Тем более что в последние сезоны конкуренция в РПЛ выросла, футбол сравнялся, любая команда из нижней восьмерки может обыграть и чемпиона, и другие команды из верхней части.

В последних сезонах до самого конца была борьба за сохранение прописки, в ней участвовали до восьми команд. Поэтому, думаю, наоборот: нужно поддерживать те клубы, которые сейчас есть, а сокращение лиги может привести к тому, что команды просто закроются.

После чемпионата мира у нас должен быть стимул развивать футбол во всей стране, привлекать другие регионы, поддерживать местные клубы, использовать созданную инфраструктуру. А такими темпами можем сокращать и сокращать, и в итоге закрыть и ФНЛ, и ПФЛ.

Футбол — для болельщиков, причем для болельщиков во всей стране, а не только в определенных регионах. Надеюсь, что пандемия скоро закончится, болельщики смогут вернуться на трибуны, как раньше, и болеть за свои клубы.

Конечно, создание привлекательной лиги, которая может быть коммерчески успешной, создание продукта и единой системы со своим брендом, тв-правами и так далее — это отдельный вопрос. Его решение позволит вывести лигу на новый уровень.

Но на фоне выступления наших клубов в Европе, на фоне последних результатов сборной, которой скоро играть в отборе к ЧМ-2022 и на ЕВРО, очевидно, что необдуманные решения могут сделать только хуже», – цитирует Глушакова Sport24.

  • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
  • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
  • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Химки Россия Глушаков Денис
Комментарии (7)
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Hektor 84
1611047731
Нынешними темпами каждый год уже становится всё меньше и меньше клубов. Не пори чушь.
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DOCTOR PENALTY
1611049496
...Из выступления лучшего российского эксперта по вопросам ОПГ, проблемам Кавказа и бракоразводным делам.
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Алехсбургер.
1611051477
Литературный н.е.г.р писал.. Ни одной ошибки и ты в Госдуме...)
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portero
1611056950
Молодца Глушаков правильно...
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JTherry
1611065181
"такими темпами можем... в итоге закрыть и ФНЛ, и ПФЛ" ...и кому от этого закрытия будет плохо? за матчи ФНЛ и ПФЛ борется какой-то канал ТВ, или кому-то интересны эти соревнования, может, там стадионы забиты до отказа на каждом матче? "лучшая лига в мире" - так ее саркастически называют журналисты, каждый знает, что это лига распила бюджетов местных федераций: "больше команд - больше денег" - девиз агентов, все же ясно-понятно, заработок из воздуха на посредственных футболистах за счет региональных бюджетов... а "на фоне последних результатов сборной" в ее воротах - посредственный бразилец, а качественных российских центральных защитников 1,5 футболиста на всю страну...
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nemolod
1611074583
Сокращение финансирования и так приведет к сокращению числа команд,причем во всех дивизионах,а с другой стороны возрастет конкуренция в оставшихся командах и в матчах игроки уже не будут ходить пешком,так как каждый будет знать,что в этом случае его быстро заменят те,кто остался без команды плюс уменьшится число посредников всяких там секретарей,агентов,директоров по всяким направлениям,консультантов и т д! В итоге каждый клуб станет мобильным и все что раньше делалось за год,будет делаться за месяц!
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САДЫЧОК
1611080643
Глушаков сокращение-это значит , что надо биться в каждой игре и в пердиве и ниже-а этого тебе и таким как ты очень не хочется
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