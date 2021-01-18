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    Прядкин – о реформе РПЛ: «12+12 – возможный, но не единственный вариант»

    Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном сокращении лиги до 12 клубов.

    «Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ.

    Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ – «12+12». Это возможный, но далеко не единственный вариант», – цитирует Прядкина «Р-Спорт».

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:38
    Комментарии6
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      Рейтинг: +14893

      vladimir-7 7 минут назад

      "Молодец" Прядкин, и вам, и нам, и никому.

      0
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      Рейтинг: +1709

      evgevg13 34 минуты назад

      Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности= это когда первое у них на уме было???

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44442

      portero 48 минут назад

      Да ладно... вы уже всё решили, теперь звездежом занимантесь...

      0
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      Рейтинг: +4342

      Давид59 50 минут назад

      Плей офф - это на вылет. Чем-то Кубок будет напоминать. Зачем два одинаковых турнира? Дурь!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12751

      alarm 1 час назад

      если 12+11, без спартака - то вся страна будет "за"!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4705

      Puddle > alarm 1 час назад

      Ну да! Расформировать, потом отправить в ЛФЛ. И переименовать в ЛФК Пищевик или ЛФК Поросятник. Гы-гы-гы!

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