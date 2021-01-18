Прядкин – о реформе РПЛ: «12+12 – возможный, но не единственный вариант»

Президент РПЛ Сергей Прядкин высказался о возможном сокращении лиги до 12 клубов.

«Лига постоянно нацелена на усиление спортивной и коммерческой привлекательности соревнования, и изменение формата потенциально может этому способствовать. Но для конкретных решений по изменению формата главной лиги нужен глубокий, комплексный подход и всесторонний анализ.

Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ – «12+12». Это возможный, но далеко не единственный вариант», – цитирует Прядкина «Р-Спорт».

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

«Мы потеряем все, что завоевали». Семин – о сокращении РПЛ до 12 клубов

Минспорт Московской области: «Я бы расширил РПЛ и ужесточил лимит на легионеров»