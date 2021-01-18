«Мы потеряем все, что завоевали». Семин – о сокращении РПЛ до 12 клубов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном изменении формата РПЛ.

«Это серьезный момент, очень сложный вопрос. Но Германия, Англия и Испания никогда не меняли форматы проведения своих чемпионатов. Они играют по стандартным форматам, каждый с каждым. И это – лучшие мировые чемпионаты.

В России мы должны следовать их примеру, решать свои вопросы и двигаться дальше. Нам нужно просто организовать лучше своe хозяйство!

У нас в стране много отличных стадионов, на которых должны играть хорошие команды. Кроме того, в России отличная посещаемость этих стадионов. Самое главное – не потерять то, что уже завоевано. А такими изменениями это запросто можно сделать.

Кто будет ходить на футбол в регионах, если не будут приезжать «Зенит», «Спартак», ЦСКА? Никто! Мы потеряем все, что завоевали», – приводит слова Семина Metaratings.

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

Федун – о реформе РПЛ: «Нужно увеличить число топовых матчей. Это повысит интерес к чемпионату»

Президент «Урала» – о реформе РПЛ: «Мы убьем весь региональный футбол! Кто гонит эту волну?»