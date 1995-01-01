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    «Мы потеряем все, что завоевали». Семин – о сокращении РПЛ до 12 клубов

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном изменении формата РПЛ.

    «Это серьезный момент, очень сложный вопрос. Но Германия, Англия и Испания никогда не меняли форматы проведения своих чемпионатов. Они играют по стандартным форматам, каждый с каждым. И это – лучшие мировые чемпионаты.

    В России мы должны следовать их примеру, решать свои вопросы и двигаться дальше. Нам нужно просто организовать лучше своe хозяйство!

    У нас в стране много отличных стадионов, на которых должны играть хорошие команды. Кроме того, в России отличная посещаемость этих стадионов. Самое главное – не потерять то, что уже завоевано. А такими изменениями это запросто можно сделать.

    Кто будет ходить на футбол в регионах, если не будут приезжать «Зенит», «Спартак», ЦСКА? Никто! Мы потеряем все, что завоевали», – приводит слова Семина Metaratings.

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

    РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:47
    Комментарии14
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      Рейтинг: +440

      SuperNils 58 минут назад

      РПЛ нужно сократить до 5 клубов, а всё остальное днище расформировать, всех отправить работать на завод, пусть на обычную зарплату поживут.

      1
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      Рейтинг: +3677

      mamba9090909 1 час назад

      Случилось Соловью на шум их прилететь.
      Тут с просьбой все к нему, чтоб их решать сомненье:
      "Пожалуй, - говорят, - возьми на час терпенье,
      Чтобы Квартет в порядок наш привесть:
      И ноты есть у нас, и инструменты есть;
      Скажи лишь, как нам сесть!" -
      "Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
      И уши ваших понежней, -
      Им отвечает Соловей. -
      А вы, друзья, как ни садитесь,
      Все в музыканты не годитесь".

      0
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      Рейтинг: +2436

      nemolod 1 час назад

      Сокращать РПЛ заставляет финансовая нужда и то,что она с каждым годом возрастает,понятна руководству РФС! Большинство команд содержится за счет местных бюджетов с привлечением ведущих предприятий области ! До кризиса и пандемии это срабатывало,сейчас бюджеты резко похудели и в ближайшее время толстеть не собираются! Теперь по поводу регионального футбола-какое там развитие,если большинство команд пополняются либо легионерами либо игроками из других команд? Из собственных академий их почти нет!

      2
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      Рейтинг: +1365

      spam2009 1 час назад

      мы уже итак все протеряли

      2
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      Рейтинг: +4272

      Гавроша 1 час назад

      Решили вообще футбол добить!

      2
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      Рейтинг: +10837

      JTherry 2 часа назад

      в идеале хотелось бы больше сильных команд, пусть даже все 16, а то и 20, тогда чемпионат только выиграл бы, но... для этого надо перестать доить бюджет страны, убрать из системы футбола агентскую мафию и научить клубы зарабатывать, как это делают клубы в Европе... наверное, когда-нибудь к этому придем, но пока тоже, скорее, "за" сокращение клубов в РПЛ - надоели бесчисленные скандалы с нехваткой денег у клубов, нехваткой качественных стадионов, странных конгломератов типа - саранский Тамбов...

      5
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      Рейтинг: +44442

      portero 2 часа назад

      Наши так называемые лидеры-****** не умеют взламывать оборону слабых команд, сократив мы получим еще большую задницу, эти же типо лидеры будут ставить автобусы и стоять всю игру. Они сейчас то не бегают....

      3
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      Рейтинг: -708

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Надг увидичит рпл до 18 команд

      0
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      Рейтинг: +5668

      серега кашин 2 часа назад

      у семина уже начался старческий моразм

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      Рейтинг: +648

      Вальдемар IV 2 часа назад

      ну ты же продался савкину, свой клуб добавите

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