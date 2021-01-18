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  • «Мы потеряем все, что завоевали». Семин – о сокращении РПЛ до 12 клубов

«Мы потеряем все, что завоевали». Семин – о сокращении РПЛ до 12 клубов

18 января 2021, 16:47
27

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о возможном изменении формата РПЛ.

«Это серьезный момент, очень сложный вопрос. Но Германия, Англия и Испания никогда не меняли форматы проведения своих чемпионатов. Они играют по стандартным форматам, каждый с каждым. И это – лучшие мировые чемпионаты.

В России мы должны следовать их примеру, решать свои вопросы и двигаться дальше. Нам нужно просто организовать лучше своe хозяйство!

У нас в стране много отличных стадионов, на которых должны играть хорошие команды. Кроме того, в России отличная посещаемость этих стадионов. Самое главное – не потерять то, что уже завоевано. А такими изменениями это запросто можно сделать.

Кто будет ходить на футбол в регионах, если не будут приезжать «Зенит», «Спартак», ЦСКА? Никто! Мы потеряем все, что завоевали», – приводит слова Семина Metaratings.

  • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
  • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
  • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия Семин Юрий
Комментарии (27)
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NewLife
1610978338
Вот кого надо было выбирать, а не Дюкова.
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ArReal
1610979125
Да давно пора сократить до 12 команд и играть в 3 круга! То что творят на поле Тамбов и Томь - это не футбол - а обычно разворовывание областного бюджета!
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серега кашин
1610981723
у семина уже начался старческий моразм
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portero
1610981922
Наши так называемые лидеры-****** не умеют взламывать оборону слабых команд, сократив мы получим еще большую задницу, эти же типо лидеры будут ставить автобусы и стоять всю игру. Они сейчас то не бегают....
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JTherry
1610982212
в идеале хотелось бы больше сильных команд, пусть даже все 16, а то и 20, тогда чемпионат только выиграл бы, но... для этого надо перестать доить бюджет страны, убрать из системы футбола агентскую мафию и научить клубы зарабатывать, как это делают клубы в Европе... наверное, когда-нибудь к этому придем, но пока тоже, скорее, "за" сокращение клубов в РПЛ - надоели бесчисленные скандалы с нехваткой денег у клубов, нехваткой качественных стадионов, странных конгломератов типа - саранский Тамбов...
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spam2009
1610984894
мы уже итак все протеряли
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evgevg13
1610992109
Согласен с Семиным полностью
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САДЫЧОК
1610996276
Когда то в хоккее было 10 команд ! Это были зрелищные матчи и сборная была Непобедима ! Ну зачем нам смотреть Урал Уфу Ахмат Шинник ?!
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Боцман59rus
1610996457
Хватит осваивать через горе-клубы бюджетные деньги и кормить великовозрастных лоботрясов функционеров и псевдоспортсменов. Утром поиграли, вечером на завод
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Закат ЕдРа
1611046752
Убираем бомжей и сочи и чемпионат будет топ. Без коррупции
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