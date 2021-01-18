Президент «Урала» – о реформе РПЛ: «Мы убьем весь региональный футбол! Кто гонит эту волну?»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против сокращения РПЛ до 12 клубов.

— Я пока не понимаю, откуда это волна вообще пошла. Кто ее гонит? Кто инициатор-то? Если это действительно так, то это ужас какой-то. Мы же убьем весь региональный футбол! Я не шучу — убьем!

Одна Москва будет играть друг с другом. И что? «Спартак», ЦСКА никогда не приедут в регионы? Ну это как?! Зачем мы изобретаем велосипед? Для чего нужны очередные непонятные реформы?

— Возможно, чтобы лучше играть в еврокубках.

— Хм. А где связь?! Вот, смотрите, изменили формат Кубка. И что мы получили? «Динамо» проиграло Тбилиси. «Ростов» тоже сразу «попал». Дальше-то что? Хотят сами с собой играть?

Но вы, журналисты, должны поддержать регионы. Все же против выступят. У нас огромная страна, какие 12 команд... Вы чего? Приведите мне доводы?

Посмотрите на матчи «Урала» против лидеров. Нас «Спартак» что — 10:0 обыграл?! Нет! Мы только «Зениту» крупно уступили — 1:5. А дома, кстати, с Питером вничью сыграли — 1:1. И «Спартак» нас не смог победить, и у ЦСКА мы очки отобрали. Почему же нас тогда хотят списать со счетов?!

«Краснодар» мы обыграли. Пропасти какой-то между Москвой и регионами я что-то не вижу. И «Урал», и другие клубы способны дать бой лидерам. «Барселона» тоже в Лиге чемпионов проиграла – 2:8. И теперь надо всю испанскую лигу реформировать?

Бред какой-то, ей богу... Я бы еще понял, если бы гранды всех выносили в одну кассу. Но нет же. А вспомните прошлый сезон?

— Что именно?

— Итоговую турнирную таблицу. «Спартак» набрал всего на четыре очка больше нас. Мы же почти рядом были в таблице! Ну какие еще реформы?

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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