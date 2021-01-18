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  • Президент «Урала» – о реформе РПЛ: «Мы убьем весь региональный футбол! Кто гонит эту волну?»

Президент «Урала» – о реформе РПЛ: «Мы убьем весь региональный футбол! Кто гонит эту волну?»

18 января 2021, 15:44
14

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против сокращения РПЛ до 12 клубов.

— Я пока не понимаю, откуда это волна вообще пошла. Кто ее гонит? Кто инициатор-то? Если это действительно так, то это ужас какой-то. Мы же убьем весь региональный футбол! Я не шучу — убьем!

Одна Москва будет играть друг с другом. И что? «Спартак», ЦСКА никогда не приедут в регионы? Ну это как?! Зачем мы изобретаем велосипед? Для чего нужны очередные непонятные реформы?

— Возможно, чтобы лучше играть в еврокубках.

— Хм. А где связь?! Вот, смотрите, изменили формат Кубка. И что мы получили? «Динамо» проиграло Тбилиси. «Ростов» тоже сразу «попал». Дальше-то что? Хотят сами с собой играть?

Но вы, журналисты, должны поддержать регионы. Все же против выступят. У нас огромная страна, какие 12 команд... Вы чего? Приведите мне доводы?

Посмотрите на матчи «Урала» против лидеров. Нас «Спартак» что — 10:0 обыграл?! Нет! Мы только «Зениту» крупно уступили — 1:5. А дома, кстати, с Питером вничью сыграли — 1:1. И «Спартак» нас не смог победить, и у ЦСКА мы очки отобрали. Почему же нас тогда хотят списать со счетов?!

«Краснодар» мы обыграли. Пропасти какой-то между Москвой и регионами я что-то не вижу. И «Урал», и другие клубы способны дать бой лидерам. «Барселона» тоже в Лиге чемпионов проиграла – 2:8. И теперь надо всю испанскую лигу реформировать?

Бред какой-то, ей богу... Я бы еще понял, если бы гранды всех выносили в одну кассу. Но нет же. А вспомните прошлый сезон?

— Что именно?

— Итоговую турнирную таблицу. «Спартак» набрал всего на четыре очка больше нас. Мы же почти рядом были в таблице! Ну какие еще реформы?

  • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
  • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
  • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Урал Россия Иванов Григорий
Комментарии (14)
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Из Твери Леха
1610974187
на госбабле конечно против. кто ж дармоедов кормить будет.
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Чермындыр
1610975962
Закудахтали главы сосущих бюджеты региональные. Как так, от кормушки отрывають...Караул...Спасите
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petr69
1610976748
Пока детский футбол не поставим на надлежащий уровень, толку не будет. А вот з/платы разным Дзюбам, Кокориным урезать просто необходимо, чтобы они стремились в Европу, и повышали мастерство дабы заработать побольше
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portero
1610977570
Что вы там про гос бабло плачете, его ллигархи и чинуши всё и ******, футбол не самая доходная для них статья... гос заказ, квоты, недра... футбол это мелочь, вывозится из страны в 1000 раз больше чем на футбол тратится.....и воруют на других проектах также в сотни раз больше одни дороги и тратуары в Москве в 1000 раз боььше стырено...
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САДЫЧОК
1610985754
А кто тебе мешает Иванов играть в пердиве и радовать болельщиков ?! Зато появится интерес к пердиву !
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evgevg13
1610991780
Они в погоне за бабосами совсем мозги продырявили. Футбол им сто лет не нужен. Как и регионы.
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spam2009
1610995225
а подставляя каждый раз заднюю точку Синиту вы его не убиваете как-будто
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Маленький
1610997333
Ростов это не регионы по его логике? Могли бы все клубы сами зарабатывать, никакие реформы не нужны были бы
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Ивантеевец
1611001156
Да кому вы нужны в нынешнем виде? Зарабатывать не умеете, только госбюджетом и можете жить. Молодежь воспитывать не умеете. Из регионалов только Уфа может похвастаться тем, что растит молодых ребят и успешно их продает. Вы то что из себя представляете? Так и будете вечно между подвалом турнирной таблицы и серединой баландаться сколько бы клубов в лиге не было. Можно подумать если их оставить 16 или увеличить до 18 или 20 вы будете прогрессировать. Задолбал нытик хренов.
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Hektor 84
1611007210
Григорий заплакал))) боится что бюджетное бабло от него уплывет. Мне вообще пох кто там в РПЛ будет играть. Лишь бы вас баблопилов разогнали и сняли с бюджетных клубов гос финансирование. Может тогда и научитесь сами зарабатывать?
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