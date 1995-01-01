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    Президент «Урала» – о реформе РПЛ: «Мы убьем весь региональный футбол! Кто гонит эту волну?»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против сокращения РПЛ до 12 клубов.

    — Я пока не понимаю, откуда это волна вообще пошла. Кто ее гонит? Кто инициатор-то? Если это действительно так, то это ужас какой-то. Мы же убьем весь региональный футбол! Я не шучу — убьем!

    Одна Москва будет играть друг с другом. И что? «Спартак», ЦСКА никогда не приедут в регионы? Ну это как?! Зачем мы изобретаем велосипед? Для чего нужны очередные непонятные реформы?

    — Возможно, чтобы лучше играть в еврокубках.

    — Хм. А где связь?! Вот, смотрите, изменили формат Кубка. И что мы получили? «Динамо» проиграло Тбилиси. «Ростов» тоже сразу «попал». Дальше-то что? Хотят сами с собой играть?

    Но вы, журналисты, должны поддержать регионы. Все же против выступят. У нас огромная страна, какие 12 команд... Вы чего? Приведите мне доводы?

    Посмотрите на матчи «Урала» против лидеров. Нас «Спартак» что — 10:0 обыграл?! Нет! Мы только «Зениту» крупно уступили — 1:5. А дома, кстати, с Питером вничью сыграли — 1:1. И «Спартак» нас не смог победить, и у ЦСКА мы очки отобрали. Почему же нас тогда хотят списать со счетов?!

    «Краснодар» мы обыграли. Пропасти какой-то между Москвой и регионами я что-то не вижу. И «Урал», и другие клубы способны дать бой лидерам. «Барселона» тоже в Лиге чемпионов проиграла – 2:8. И теперь надо всю испанскую лигу реформировать?

    Бред какой-то, ей богу... Я бы еще понял, если бы гранды всех выносили в одну кассу. Но нет же. А вспомните прошлый сезон?

    — Что именно?

    — Итоговую турнирную таблицу. «Спартак» набрал всего на четыре очка больше нас. Мы же почти рядом были в таблице! Ну какие еще реформы?

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

    «РБ-Спорт»: РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1854

      Чермындыр 10 минут назад

      Закудахтали главы сосущих бюджеты региональные. Как так, от кормушки отрывають...Караул...Спасите

      0
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      Рейтинг: +12719

      alarm 22 минуты назад

      предлагаю запретить спартаг и ахмет, чтобы подсократить лигу.

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      Рейтинг: +5662

      серега кашин 22 минуты назад

      речь то о том чтобы клубы были частными и не попрошайничали деньги у государства, и играйте вы сколько хотите никто вас не выгоняет

      0
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      Рейтинг: +19079

      silver29 33 минуты назад

      Этот нытик в интервью о реформировании российского футбола только про Спартак говорит ???? Может по теме надо начинать реформирование с детского спорта, введения обязательного введения в состав клубов 18-20 летних, выравнивания бюджета клубов,..... да мало ли чего, а он все со Спартаком себя меряет прихвостень газпромовский. Так его клуб не Сочи.

      3
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      Рейтинг: +2704

      Из Твери Леха 40 минут назад

      на госбабле конечно против. кто ж дармоедов кормить будет.

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