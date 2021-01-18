Глава «Уфы»: «Давайте сократим РПЛ до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов считает, что РПЛ нельзя сокращать до 12 клубов. По его мнению, лига нуждается в расширении.

«Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны.

А если серьeзно, то футбол в стране рождается не только в Москве и Питере. Посмотрите, сколько замечательных игроков вышло из российской глубинки.

Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать. Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках.

Считаю, что формат 12 клубов будет убийственным для нашего футбола. Мы просто убьeм футбол в регионах. Наверное, коммерчески кому-то будет выгодно. Но одной коммерцией жить тоже нельзя», – приводит слова Мурзагулова «Чемпионат».

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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