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    Глава «Уфы»: «Давайте сократим РПЛ до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов считает, что РПЛ нельзя сокращать до 12 клубов. По его мнению, лига нуждается в расширении.

    «Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны.

    А если серьeзно, то футбол в стране рождается не только в Москве и Питере. Посмотрите, сколько замечательных игроков вышло из российской глубинки.

    Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать. Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках.

    Считаю, что формат 12 клубов будет убийственным для нашего футбола. Мы просто убьeм футбол в регионах. Наверное, коммерчески кому-то будет выгодно. Но одной коммерцией жить тоже нельзя», – приводит слова Мурзагулова «Чемпионат».

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

    «РБ-Спорт»: РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5662

      серега кашин 37 минут назад

      14 команд делать и не ждать пока клубы начинают просить милостыню

      1
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      Рейтинг: +645

      Вальдемар IV 45 минут назад

      супер они в европе выдают, у одних 1 очко за 100миллионов народных денег, вторые вообще туда не попадают, зато среди нищеты короли

      0
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      Рейтинг: +3379

      Кинстифа 59 минут назад

      Естественно он недоволен))) А как же распил бабла? в ФНЛ так много не срубить...
      Противно читать его высказывания.. регионы.. коммерция, смешно блин...
      такие клубы только гос бюджет могут доить и играть для себя в антифутбол...

      1
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      Рейтинг: +1843

      Fusballer 1 час назад

      Надо все оставшиеся на плаву профессиональные футбольные клубы в одну гигантскую лигу объединить (их не так уж много), и чтобы никто никуда не вылетал никогда (если только надоест) - вот тогда будет зрелище! Никто бояться не будет. И зарплату платить независимо от результатов - чтобы игроки могли проявлять себя, а не думать о том, как концы с концами свести.

      0
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      Рейтинг: +1776

      Валерий2705 1 час назад

      Не то что бы я сторонник сокращения до 12-ти, но привёл бы хоть какой-нибудь аргумент, каким это макаром, при увеличении до 18-ти: "игра будет более зрелищной"... Ссышься ты просто, что упадёт Уфа со во второй, со своим автобусом.

      2
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      Рейтинг: +13871

      derrik2000 1 час назад

      Идея Мурзагулова уже была в своё время воплощена в ГДР.
      В хоккее с шайбой.
      с 1970-го года.
      На 20 лет.
      Динамо (Берлин) и Динамо (Вайсвассер).
      И нормально получалось: сборная ГДР регулярно выходила в лигу сильнейших команд на чемпионате мира.
      На один сезон.
      Через год снова, и снова...

      2
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      Рейтинг: +19080

      silver29 1 час назад

      Давайте для начала начнем играть в футбол летом.

      6
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      Рейтинг: +221

      Жорик секс обжорик 1 час назад

      Главе Уфы научить бы играть в атакующий футбол, а не играть от глухой обороны...
      по этому наш чемпионат не кому не интересен...

      3
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      Рейтинг: +12719

      alarm 1 час назад

      а спортаг тут каким боком? если 2 команды - то это зенит и цска. хряки могут выступать в группе борьбы за сохранение прописки (13-14 места). позор!

      7
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      Рейтинг: +13871

      derrik2000 > alarm 1 час назад

      То ли ты СЧИТАТЬ не умеешь, то ли забыл начало пока до конца прочитал.
      Какие-такие "хряки могут выступать в группе борьбы за сохранение прописки (13-14 места)" ??? DD

      Разговор-то идёт о ВСЕГО ДВУХ КОМАНДАХ, составляющих чемпионат России по "якобы футболу"!
      Большее количество команд в этом чемпионате " по Мурзагулову" не предусмотрено.

      2
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      Рейтинг: +645

      Вальдемар IV > alarm 44 минуты назад

      от перемен места говняемых сумма не меняется

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