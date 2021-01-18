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  • Глава «Уфы»: «Давайте сократим РПЛ до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию»

Глава «Уфы»: «Давайте сократим РПЛ до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию»

18 января 2021, 14:39
24

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов считает, что РПЛ нельзя сокращать до 12 клубов. По его мнению, лига нуждается в расширении.

«Я предлагаю дальше пойти: давайте сократим чемпионат до двух команд. Пусть «Зенит» со «Спартаком» выдают суперсерию из 20 матчей каждый год. Болельщики Москвы и Питера будут очень довольны.

А если серьeзно, то футбол в стране рождается не только в Москве и Питере. Посмотрите, сколько замечательных игроков вышло из российской глубинки.

Нашу лигу не сокращать надо, а увеличивать. Если увеличим до 18 команд, тогда игра будет более зрелищной. Люди не будут бояться туда свалиться, будут играть, думая о болельщиках.

Считаю, что формат 12 клубов будет убийственным для нашего футбола. Мы просто убьeм футбол в регионах. Наверное, коммерчески кому-то будет выгодно. Но одной коммерцией жить тоже нельзя», – приводит слова Мурзагулова «Чемпионат».

  • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
  • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
  • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Зенит Россия
Комментарии (24)
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Жорик кекс обжорик
1610971120
Главе Уфы научить бы играть в атакующий футбол, а не играть от глухой обороны... по этому наш чемпионат не кому не интересен...
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Валерий2705
1610971680
Не то что бы я сторонник сокращения до 12-ти, но привёл бы хоть какой-нибудь аргумент, каким это макаром, при увеличении до 18-ти: "игра будет более зрелищной"... Ссышься ты просто, что упадёт Уфа со во второй, со своим автобусом.
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Кинстифа
1610973059
Естественно он недоволен))) А как же распил бабла? в ФНЛ так много не срубить... Противно читать его высказывания.. регионы.. коммерция, смешно блин... такие клубы только гос бюджет могут доить и играть для себя в антифутбол...
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серега кашин
1610974411
14 команд делать и не ждать пока клубы начинают просить милостыню
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Hektor 84
1610980700
Давайте лучше вы сами научитесь зарабатывать и слезете с гос финансирования. И не надо умничать. В футбол все равно играть не умеете и не научитесь. А бюджетное бабло лучше потратить на медицину, сферу образования, детские дома и тд . А то чинуши как болеют так за бугор летят лечиться, а нам простым в рыгаловке лечиться. Как учиться так ваши дети по европам везде учатся. А наших всякими ЕГЭ задалбливают и с родителей в три шкуры обдирают. Про дет дома и детей с редкими заболеваниями вообще молчу.
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evgevg13
1610987563
всё равно ни к кому они не прислушаются- сделают по своему
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denzillo
1610987799
Да давай вообще до 50 команд увеличим! Ещё один олень-Вам мало тосно, амкара, торпедо, кубани, томбова.....?!
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Дикий Прапор
1610987896
Увеличение лиги приведет не к увеличению зрелищности, а к расширению зоны "болота"
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Боцман59rus
1610995624
Кому там суперсерию выдавать? ..Онанисты- пешеходы, против инвалидов - позорников без мотивации, вот веселуха.....
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Закат ЕдРа
1611046825
нужно брать Сочи и бомжей. Два проекта антинародных. и будет все гуд
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