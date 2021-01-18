Федун – о реформе РПЛ: «Нужно увеличить число топовых матчей. Это повысит интерес к чемпионату»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное изменение формата РПЛ.

«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату.

С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов», – приводит слова Федуна Sport24.

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по шесть команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

«РБ-Спорт»: РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены