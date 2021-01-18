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  • Федун – о реформе РПЛ: «Нужно увеличить число топовых матчей. Это повысит интерес к чемпионату»

Федун – о реформе РПЛ: «Нужно увеличить число топовых матчей. Это повысит интерес к чемпионату»

18 января 2021, 14:21
12

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное изменение формата РПЛ.

«Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату.

С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов», – приводит слова Федуна Sport24.

  • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
  • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по шесть команд.
  • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

«РБ-Спорт»: РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия Спартак Федун Леонид
Комментарии (12)
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derrik2000
1610969524
"Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату." Похоже, что Федун с Заремой и "примкнувший к ним" Алекперов живут где-то в другом измерении. Каких - каких матчей??? ТОПОВЫХ??? Чтобы даже ДВА "топовых" матча в чемпионате России было, необходимо ДВЕ команды из первой пятёрки ТОП-5 чемпионатов Европейских стран в Россию переманить года на три. На больший срок не надо: болото РФСовское засосёт. Потом две другие такие же по силе команды команды на тот же срок заманить. И так всё время...
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ivany4
1610970291
Что бы увеличить число топовых матчей, нужно увеличить число топовых команд. А что бы увеличивать число топовых команд, тем более из своих воспитанников, нужно работать, а не выбрасывать деньги на ветер.
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JTherry
1610977225
"Необходимо увеличить количество топовых матчей..." ...тогда можно будет говорить, что обосрались в еврокубках из--за напряженного графика в чемпионате)
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Закат ЕдРа
1610978353
Убираем газовые выпердыши бомжа в лице зянитки и сочи и все будет шикарно.
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Kollljan
1610993632
Спартак к топовым не относится. О чём вообще речь?
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NewLife
1611000661
Тебе о Спартаке надо думать - дыры на важных позициях, те, кто подавал надежды, не очень оправдывают ожидания, назначаешь в руководство всяких проходимцев и балаболов, класс команды деградирует и только в рпловском гадюшнике занимает третье место. Просрали даже такому дну, как синит .Пусть о количестве команд думают те, кто за это зарплату получает, а нам надо играть и побеждать в любой конфигурации.
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zigbert
1611056288
Ломать не строить. И ведь могут сделать, когда появляются подобные мысли у наших руководителей футбола.
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