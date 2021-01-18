Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: кто ты из плохих парней в футболе
    Тест: кто ты из плохих парней в футболе

    Федун – о реформе РПЛ: «Нужно увеличить число топовых матчей. Это повысит интерес к чемпионату»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное изменение формата РПЛ.

    «Как показала последняя еврокубковая кампания российских клубов, РПЛ требуется реформа. Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату.

    С выбором формата нужно быть аккуратными. Необходимо обсуждение нескольких вариантов», – приводит слова Федуна Sport24.

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по шесть команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

    «РБ-Спорт»: РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:21
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +19079

      silver29 1 час назад

      Увеличить количество топовых команд можно только финансированием клубов по равным финансовым принципам. Весь футбол вокруг МКАДа, ах да еще вокруг Газпрома (((

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7121

      ivany4 1 час назад

      Что бы увеличить число топовых матчей, нужно увеличить число топовых команд.
      А что бы увеличивать число топовых команд, тем более из своих воспитанников, нужно работать, а не выбрасывать деньги на ветер.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3738

      алдан2014 > ivany4 1 час назад

      Абсолютно верно

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13871

      derrik2000 1 час назад

      "Необходимо увеличить количество топовых матчей со спортивной точки зрения. Это поспособствует росту конкуренции и повысит зрительский интерес к нашему чемпионату."

      Похоже, что Федун с Заремой и "примкнувший к ним" Алекперов живут где-то в другом измерении.
      Каких - каких матчей???
      ТОПОВЫХ???
      Чтобы даже ДВА "топовых" матча в чемпионате России было, необходимо ДВЕ команды из первой пятёрки ТОП-5 чемпионатов Европейских стран в Россию переманить года на три.
      На больший срок не надо: болото РФСовское засосёт.
      Потом две другие такие же по силе команды команды на тот же срок заманить.
      И так всё время...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2413

      _Marqella_ > derrik2000 1 час назад

      Как то странно ты размышляешь...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13871

      derrik2000 > _Marqella_ 1 час назад

      Прошу свой вариант "реформирования".

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82032
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru