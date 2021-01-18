Минспорт Московской области: «Я бы расширил РПЛ и ужесточил лимит на легионеров»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможном сокращении РПЛ до 12 клубов.

«Стоит ли сокращать РПЛ? Это большой философский вопрос. Чем больше команд, тем больше конкурентное поле. Следовательно, больше возможностей для появления новых молодых перспективных игроков.

Конечно же, хотелось бы, чтобы в лиге появлялись клубы, которые ориентировались бы на свои академии, на своих доморощенных футболистов. Мы в погоне за какими-то именами, зачастую не видим тех игроков, которые сидят на лавке, не развиваются и деградируют, хотя из них получились бы прекрасные футболисты. Тут уже пусть РФС думает.

Я бы вообще ужесточил лимит на легионеров и давал бы клубам развивать своих игроков. Все мы помним, что мы стали чемпионами Европы, но тогда в лиге не было легионеров. Как-то же справлялись. Значит, можно все-таки играть.

Плюс, я бы оставил 16 команд или даже увеличил их количество. Решать конечно РФС, но я бы ориентировался во всем на своих игроков», – цитирует Терюшкова Sport24.

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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