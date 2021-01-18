Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    2 Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    Тест: кто ты в скандале с Тарасовым и футболкой Путина? Закрываем тему
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Минспорт Московской области: «Я бы расширил РПЛ и ужесточил лимит на легионеров»

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможном сокращении РПЛ до 12 клубов.

    «Стоит ли сокращать РПЛ? Это большой философский вопрос. Чем больше команд, тем больше конкурентное поле. Следовательно, больше возможностей для появления новых молодых перспективных игроков.

    Конечно же, хотелось бы, чтобы в лиге появлялись клубы, которые ориентировались бы на свои академии, на своих доморощенных футболистов. Мы в погоне за какими-то именами, зачастую не видим тех игроков, которые сидят на лавке, не развиваются и деградируют, хотя из них получились бы прекрасные футболисты. Тут уже пусть РФС думает.

    Я бы вообще ужесточил лимит на легионеров и давал бы клубам развивать своих игроков. Все мы помним, что мы стали чемпионами Европы, но тогда в лиге не было легионеров. Как-то же справлялись. Значит, можно все-таки играть.

    Плюс, я бы оставил 16 команд или даже увеличил их количество. Решать конечно РФС, но я бы ориентировался во всем на своих игроков», – цитирует Терюшкова Sport24.

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

    РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

    «Мы потеряем все, что завоевали». Семин – о сокращении РПЛ до 12 клубов

    Медведев – о сокращении РПЛ до 12 клубов: «Зенит» поддерживает этот подход»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:10
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +942

      Михаил_Боярский 1 час назад

      Олень тупой. еще запрети легионеров совсем тогда. Пусть наши хоть между собой за место с основе бьются. А то так чисто за паспорт бешенные бабки получают.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12123

      Garrincha58 2 часа назад

      кто это такой откуда берутся такие ту...е министры??? ничего не шурупит в этом но главное ляпнуть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5668

      серега кашин 2 часа назад

      дебил, у нас и не играют из-за того что миллионы просто так получают за паспорт

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12123

      Garrincha58 > серега кашин 2 часа назад

      он и сам получает миллион ни за что поэтому это у них норма, а кто трудится тот кредиты берёт и еле еле сводит концы с концами, но им дармоедам нас не понять

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1238

      elessar arnor 2 часа назад

      патологический дол бае б

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12751

      alarm 2 часа назад

      лигу - расширить
      лимит - отменить
      терюшкова - уволить
      спартаг - расформировать!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -317

      Спартач80 > alarm 45 минут назад

      аларма стерилизовать,чтобы такие уё,б.и.щ.а больше не рождались.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82032
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru