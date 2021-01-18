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  • Минспорт Московской области: «Я бы расширил РПЛ и ужесточил лимит на легионеров»

Минспорт Московской области: «Я бы расширил РПЛ и ужесточил лимит на легионеров»

18 января 2021, 17:10
13

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможном сокращении РПЛ до 12 клубов.

«Стоит ли сокращать РПЛ? Это большой философский вопрос. Чем больше команд, тем больше конкурентное поле. Следовательно, больше возможностей для появления новых молодых перспективных игроков.

Конечно же, хотелось бы, чтобы в лиге появлялись клубы, которые ориентировались бы на свои академии, на своих доморощенных футболистов. Мы в погоне за какими-то именами, зачастую не видим тех игроков, которые сидят на лавке, не развиваются и деградируют, хотя из них получились бы прекрасные футболисты. Тут уже пусть РФС думает.

Я бы вообще ужесточил лимит на легионеров и давал бы клубам развивать своих игроков. Все мы помним, что мы стали чемпионами Европы, но тогда в лиге не было легионеров. Как-то же справлялись. Значит, можно все-таки играть.

Плюс, я бы оставил 16 команд или даже увеличил их количество. Решать конечно РФС, но я бы ориентировался во всем на своих игроков», – цитирует Терюшкова Sport24.

  • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
  • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
  • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Россия
Комментарии (13)
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серега кашин
1610981913
дебил, у нас и не играют из-за того что миллионы просто так получают за паспорт
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Garrincha58
1610982120
кто это такой откуда берутся такие ту...е министры??? ничего не шурупит в этом но главное ляпнуть
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Михаил_Боярский
1610985077
Олень тупой. еще запрети легионеров совсем тогда. Пусть наши хоть между собой за место с основе бьются. А то так чисто за паспорт бешенные бабки получают.
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Ганнибал Лектор
1610992450
а я бы ужесточил лимит на тупые высказывания на спортивную тематику со стороны чиновников
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Hektor 84
1611007561
Чтоб еще больше бабла распилить на трансферах и зарплатах российских кривоножек.
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Валерий2705
1611008730
О, ещё один шибко умный чинуша жжёт. Тогда футболисты бились за страну, за эмблему клуба и вообще бились за то что бы играть в футбол. Сейчас совсем другое время, министр х.у.е.в.
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Маленький
1611027526
Рукалицо...и это футбольный функционер
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