Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    Тест: футболист мини-футбольной сборной России или Бразилии?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Медведев – о сокращении РПЛ до 12 клубов: «Зенит» поддерживает этот подход»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выступил за возможное сокращение РПЛ до 12 клубов.

    «Да, мы поддерживаем подход об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорит об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать», – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

    • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
    • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
    • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

    РПЛ предлагают разбить на две группы по 12 команд. ФНЛ и ПФЛ могут быть объединены

    Федун – о реформе РПЛ: «Нужно увеличить число топовых матчей. Это повысит интерес к чемпионату»

    Президент «Урала» – о реформе РПЛ: «Мы убьем весь региональный футбол! Кто гонит эту волну?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:53
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1102

      Psih86 25 минут назад

      Ещё меньше игр сделайте и побольше зп главное, надеюсь после таких мутных дел нашему чемпионату оставят одно евро место в ЛЕ...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    82032
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66038
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru