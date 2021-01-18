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  • Медведев – о сокращении РПЛ до 12 клубов: «Зенит» поддерживает этот подход»

Медведев – о сокращении РПЛ до 12 клубов: «Зенит» поддерживает этот подход»

18 января 2021, 15:53
8

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выступил за возможное сокращение РПЛ до 12 клубов.

«Да, мы поддерживаем подход об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорит об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать», – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

  • По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.
  • В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.
  • Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Медведев Александр
Комментарии (8)
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Psih86
1610975155
Ещё меньше игр сделайте и побольше зп главное, надеюсь после таких мутных дел нашему чемпионату оставят одно евро место в ЛЕ...
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Закат ЕдРа
1610978242
Можно конечно. Пока до 14ти команд. Как раз убираем: 1)антинародный проект Зянит 2)выродок Сочи
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portero
1610981010
Херово когда такие уроды переставляются с одной должности хлебной на другую а главное делать ничего ненадо только херню неси , результат твоей типо работы нулевой, херово что еще и разваливает всё...
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Давид59
1610983516
Вроде его уже из руководства Зенита попёрли. Или я что-то путаю?
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neveldomha
1610991216
Это футбольный нацизм, дядя Саша.
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Ганнибал Лектор
1610991971
Когда уже этот клоун исчезнет из нашего футбола?
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Andrew01
1610993229
А потом будут плакать, "что календарь напряженный, игроки не успевают отдохнуть и поэтому проигрывают в Европе слабым командам".... о будущем никто не думает (рукалицо)
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andruhs
1611092181
Я тут родился, вырос, за Зенит с детства и forever! А Медведев хто? Место рождения: - г. Шахтерск Сахалинской области. Что он от имени великого города балаболит? Вершитель судьбы футбола России? Стыдно.... Простите, заплакал, пойду выпью........
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