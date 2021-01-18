Медведев – о сокращении РПЛ до 12 клубов: «Зенит» поддерживает этот подход»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выступил за возможное сокращение РПЛ до 12 клубов.

«Да, мы поддерживаем подход об увеличении ключевых матчей в чемпионате. Будем обсуждать это с другими клубами. Пока говорит об этом рано. Но то, что в РПЛ и РФС это дело поддерживают — это очевидно. Будем работать», – приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

По информации «РБ-Спорта», существует два варианта реформы лиги.

В первом случае состоится регулярный чемпионат в два круга для 12 команд. Во второй части сезона команды поделятся на две группы по 6 команд.

Второй вариант предусматривает проведение регулярного чемпионата и плей-офф, в котором будет определен чемпион и участники еврокубков.

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