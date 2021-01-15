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    «Зенит» отправился на сбор в Дубай без Дзюбы и Лунева. У них коронавирус

    «Зенит» опубликовал список футболистов, которые вылетели в Дубай на первый зимний сбор 2021 года.

    В сборе примут участие 27 футболистов.

    Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров;

    Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Юрий Жирков, Данила Хотулев;

    Полузащитники: Малком, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Александр Ерохин, Алексей Сутормин;

    Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.

    Вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба не полетели в ОАЭ из-за положительных тестов на коронавирус. Они присоединятся к команде позднее.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2

      fabo71 9 минут назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой tgtennis.com я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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      Рейтинг: +4182

      Виталий Орехов 1 час назад

      Артем, руки надо было мыть перед .... сам знаешь перед чем.

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      Рейтинг: -1212

      Бoрат > Виталий Орехов 32 минуты назад

      Перед едой ??? ... Гыгыгы . А вот "Alarm" рекомендует еще и после ... и обязательно рот прополоскать . Гыгыгы . Пудель же с Гаврошей неуклонно соблюдают его рекомендации . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +4105

      Гавроша > Бoрат 20 минут назад

      Вот и свинарник подтянулся, а то я уже беспокоиться начал!!!

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      Рейтинг: +3609

      mamba9090909 > Бoрат 12 минут назад

      Ну для тебя гигиена, это гыгыгы. Ты её не соблюдаешь, видимо, ни перед едой, ни после. В свинарнике не знают, что это такое.

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