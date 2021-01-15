«Зенит» отправился на сбор в Дубай без Дзюбы и Лунева. У них коронавирус

«Зенит» опубликовал список футболистов, которые вылетели в Дубай на первый зимний сбор 2021 года.
В сборе примут участие 27 футболистов.
Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров;
Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Данил Круговой, Юрий Жирков, Данила Хотулев;
Полузащитники: Малком, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Александр Ерохин, Алексей Сутормин;
Нападающие: Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.
Вратарь Андрей Лунев и нападающий Артем Дзюба не полетели в ОАЭ из-за положительных тестов на коронавирус. Они присоединятся к команде позднее.
- На первом этапе сбора «Зенит сыграет с «Ригой» (21 января), «Пахтакором» и «Шахтером» из Солигорска (обе игры – 24 января), а также «Уралом» (27 января).
Источник: официальный сайт «Зенита»