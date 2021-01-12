«Спартак»: «Переход Хендрикса еще не оформлен. Трансфер состоится при успешном медобследовании»

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал, что трансфер полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса будет завершен после медобследования футболиста на сборе в Дубае.

«Переход до конца не оформлен, трансфер состоится в случае успешного прохождения игроком медицинского обследования в Дубае. По дате сообщим позднее», – приводит слова Фетисова Sport24.

ПСВ достиг договоренности со «Спартаком» по трансферу футболиста.

По информации «Матч ТВ», «Спартак» заплатит за Хендрикса 700 тысяч евро.

Хендрикс всю карьеру провел в ПСВ. На его счету 8 голов и 17 ассистов в 239 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.

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