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    Иванов – об уходе из «Ахмата»: «Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, – не моя история»

    Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал, почему ушел из команды. Главный тренер Андрей Талалаев на него не рассчитывал.

    – В какой момент поняли, что из «Ахмата» придется уйти?

    – Еще в декабре накануне последнего матча с «Рубином» пообщался с Андреем Талалаевым, главным тренером. Он честно дал понять, что игрового времени во второй половине чемпионата у меня не будет. И добавил: «Если хочешь, можем подыскать какой-нибудь вариант».

    – Могли вас в аренду отдать?

    – А смысл? Контракт-то в мае заканчивается. При таком раскладе о продаже речь тоже не шла. Спасибо Даудову, что не создавал препятствий и спокойно отпустил. Это оптимальное решение – и для клуба, и для меня. Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, – не моя история.

    – Талалаев объяснил, почему на вас не рассчитывает?

    – Сформулировал так: «К тебе никаких претензий. Ни в профессиональном плане, ни в человеческом. Вижу, что еще два-три года можешь поиграть на высоком уровне. Но я делаю ставку на других ребят». Андрею Викторовичу я тоже благодарен.

    – За что?

    – За прямоту и откровенность. Сказал как есть, не юлил. Но если бы на пару месяцев раньше обрисовал мою роль в команде, было бы еще лучше.

    • В составе «Ахмата» игрок забил 16 голов в 248 матчах.
    • Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
    • «Ахмат» идет в РПЛ 10-м.

    «Горд и рад, что был частью этой истории»: Иванов попрощался с «Ахматом»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1958

      Mister_Tomsk 39 минут назад

      в химки какой нибудь уйдет.

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