Иванов – об уходе из «Ахмата»: «Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, – не моя история»

в химки какой нибудь уйдет.
Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал, почему ушел из команды. Главный тренер Андрей Талалаев на него не рассчитывал.
– В какой момент поняли, что из «Ахмата» придется уйти?
– Еще в декабре накануне последнего матча с «Рубином» пообщался с Андреем Талалаевым, главным тренером. Он честно дал понять, что игрового времени во второй половине чемпионата у меня не будет. И добавил: «Если хочешь, можем подыскать какой-нибудь вариант».
– Могли вас в аренду отдать?
– А смысл? Контракт-то в мае заканчивается. При таком раскладе о продаже речь тоже не шла. Спасибо Даудову, что не создавал препятствий и спокойно отпустил. Это оптимальное решение – и для клуба, и для меня. Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, – не моя история.
– Талалаев объяснил, почему на вас не рассчитывает?
– Сформулировал так: «К тебе никаких претензий. Ни в профессиональном плане, ни в человеческом. Вижу, что еще два-три года можешь поиграть на высоком уровне. Но я делаю ставку на других ребят». Андрею Викторовичу я тоже благодарен.
– За что?
– За прямоту и откровенность. Сказал как есть, не юлил. Но если бы на пару месяцев раньше обрисовал мою роль в команде, было бы еще лучше.
- В составе «Ахмата» игрок забил 16 голов в 248 матчах.
- Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.
- «Ахмат» идет в РПЛ 10-м.
«Горд и рад, что был частью этой истории»: Иванов попрощался с «Ахматом»