Иванов – об уходе из «Ахмата»: «Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, – не моя история»

Бывший полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал, почему ушел из команды. Главный тренер Андрей Талалаев на него не рассчитывал.

– В какой момент поняли, что из «Ахмата» придется уйти?

– Еще в декабре накануне последнего матча с «Рубином» пообщался с Андреем Талалаевым, главным тренером. Он честно дал понять, что игрового времени во второй половине чемпионата у меня не будет. И добавил: «Если хочешь, можем подыскать какой-нибудь вариант».

– Могли вас в аренду отдать?

– А смысл? Контракт-то в мае заканчивается. При таком раскладе о продаже речь тоже не шла. Спасибо Даудову, что не создавал препятствий и спокойно отпустил. Это оптимальное решение – и для клуба, и для меня. Сидеть на лавочке, просто получая зарплату, – не моя история.

– Талалаев объяснил, почему на вас не рассчитывает?

– Сформулировал так: «К тебе никаких претензий. Ни в профессиональном плане, ни в человеческом. Вижу, что еще два-три года можешь поиграть на высоком уровне. Но я делаю ставку на других ребят». Андрею Викторовичу я тоже благодарен.

– За что?

– За прямоту и откровенность. Сказал как есть, не юлил. Но если бы на пару месяцев раньше обрисовал мою роль в команде, было бы еще лучше.

В составе «Ахмата» игрок забил 16 голов в 248 матчах.

Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

«Ахмат» идет в РПЛ 10-м.

«Горд и рад, что был частью этой истории»: Иванов попрощался с «Ахматом»