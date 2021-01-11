«Горд и рад, что был частью этой истории»: Иванов попрощался с «Ахматом»

Полузащитник Олег Иванов прокомментировал свой уход из «Ахмата», за который он выступал с 2011 года.

«Сегодня закончилась моя история с командой, но я не говорю «До свидания». Я не умею прощаться и не хочу. Каждому из Вас – руководству республики и клуба, моим партнeрам, персоналу, болельщикам безмерно благодарен за все. Мы ели один хлеб, делили радости побед и горечь поражений.

Горд и рад, что был частью этой истории! Каждому из Вас желаю крепкого здоровья! Фарта! И как можно больше побед! Вы лучшие! Буду болеть за вас. Удачи! «Ахмат» – сила!» – сказал Иванов.