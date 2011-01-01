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    «Горд и рад, что был частью этой истории»: Иванов попрощался с «Ахматом»

    Полузащитник Олег Иванов прокомментировал свой уход из «Ахмата», за который он выступал с 2011 года.

    «Сегодня закончилась моя история с командой, но я не говорю «До свидания». Я не умею прощаться и не хочу. Каждому из Вас – руководству республики и клуба, моим партнeрам, персоналу, болельщикам безмерно благодарен за все. Мы ели один хлеб, делили радости побед и горечь поражений.

    Горд и рад, что был частью этой истории! Каждому из Вас желаю крепкого здоровья! Фарта! И как можно больше побед! Вы лучшие! Буду болеть за вас. Удачи! «Ахмат» – сила!» – сказал Иванов.

    • В составе «Ахмата» хавбек забил 16 голов в 248 матчах.
    • Стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

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    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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