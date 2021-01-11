Глава «Уфы» – о возвращении Урунова: «Пока ничего не могу сказать»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о важности зимней паузы для команды и трансферных планах клуба.

«Для нас важно провести полноценное межсезонье. У нас много молодежи, которой нужно сыграться. Тренерский штаб в состоянии еe чему-то научить.

Смотрим на игроков, которые способны усилить основной состав. У нас в планах расширение в качественную сторону, а не в ширь, так как скамейка уже есть, и она достаточно длинная. Поэтому планируем брать кого-то из опытных ребят, которые поиграли в серьезных клубах, под основной состав.

Пытаемся договориться. Понятно, что сложности есть, но сейчас у нас все более-менее стабильно с финансами. Этот вопрос нас больше не беспокоит.

Понимаем, что нужно усиление в каждую линию, кроме вратарской. С голкипером у нас все стабильно и хорошо. А в остальных зонах есть чем позаниматься.

Урунов? Пока ничего не могу сказать», – сказал Мурзагулов.