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    Глава «Уфы» – о возвращении Урунова: «Пока ничего не могу сказать»

    Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о важности зимней паузы для команды и трансферных планах клуба.

    «Для нас важно провести полноценное межсезонье. У нас много молодежи, которой нужно сыграться. Тренерский штаб в состоянии еe чему-то научить.

    Смотрим на игроков, которые способны усилить основной состав. У нас в планах расширение в качественную сторону, а не в ширь, так как скамейка уже есть, и она достаточно длинная. Поэтому планируем брать кого-то из опытных ребят, которые поиграли в серьезных клубах, под основной состав.

    Пытаемся договориться. Понятно, что сложности есть, но сейчас у нас все более-менее стабильно с финансами. Этот вопрос нас больше не беспокоит.

    Понимаем, что нужно усиление в каждую линию, кроме вратарской. С голкипером у нас все стабильно и хорошо. А в остальных зонах есть чем позаниматься.

    Урунов? Пока ничего не могу сказать», – сказал Мурзагулов.

    • «Уфа» занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • Урунов перешел из башкирского клуба в «Спартак» летом 2020 года за 1 миллион евро.
    • На счету полузащитника в текущем сезоне один забитый мяч в девяти играх.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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