Бундеслига. «Боруссия» М оказалась сильнее «Арминии», «Байер» проиграл «Айнтрахту» и другие результаты

Участник плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» из Менхенгладбаха победила в гостях выходца из второй Бундеслиги «Арминию». Гол забил Брель Эмболо.

«Байер» проиграл во Франкфурте-на-Майне и упустил шанс возглавить таблицу. «Фрайбург» победил участника плей-офф Лиги Европы.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

Айнтрахт – Байер – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Амири, 10; 1:1 – Юнес, 22; 2:1 – Тапсоба, 54 (в свои ворота).

Арминия – Боруссия М – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Эмболо, 58.

Вердер – Унион – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Бекер, 12; 0:2 – Авонийи, 28.

Кельн – Аугсбург – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Иаго, 77.

Хоффенхайм – Фрайбург – 1:3 (0:3)

Голы: 0:1 – Сантамария, 7; 0:2 – Грифо, 34 (с пенальти); 0:3 – Нуху, 42 (в свои ворота); 1:3 – Бебу, 58.

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