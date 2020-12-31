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    Бундеслига. «Боруссия» М оказалась сильнее «Арминии», «Байер» проиграл «Айнтрахту» и другие результаты

    Участник плей-офф Лиги чемпионов «Боруссия» из Менхенгладбаха победила в гостях выходца из второй Бундеслиги «Арминию». Гол забил Брель Эмболо.

    «Байер» проиграл во Франкфурте-на-Майне и упустил шанс возглавить таблицу. «Фрайбург» победил участника плей-офф Лиги Европы.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 14-й тур

    Айнтрахт – Байер – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Амири, 10; 1:1 – Юнес, 22; 2:1 – Тапсоба, 54 (в свои ворота).

    Арминия – Боруссия М – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Эмболо, 58.

    Вердер – Унион – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бекер, 12; 0:2 – Авонийи, 28.

    Кельн – Аугсбург – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Иаго, 77.

    Хоффенхайм – Фрайбург – 1:3 (0:3)

    Голы: 0:1 – Сантамария, 7; 0:2 – Грифо, 34 (с пенальти); 0:3 – Нуху, 42 (в свои ворота); 1:3 – Бебу, 58.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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