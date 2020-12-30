Примера. «Валенсия» проиграла «Гранаде», заканчивая матч вдевятером. У Черышева ассист

«Валенсия» проиграла «Гранаде» в матче 16-го тура Примеры.

Единственный гол в составе валенсийцев забил Кевин Гамейро. Ему ассистировал Денис Черышев.

Главный арбитр встречи за три минуты удалил двух игроков «Валенсии» – Хасона и Гонсало Гедеша. Также судья показал красную карточку защитнику «Гранады» Дуарте.

Чемпионат Испании. Примера. 16-й тур

Гранада – Валенсия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Гамейро, 36; 1:1 – Кенеди, 45+3; 2:1 – Молина, 88.

Удаления: Дуарте, 76 – Хасон, 70; Гедеш 73.

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