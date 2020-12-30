Гол Вандерсона ЦСКА – лучший для «Краснодара» в первой части сезона

Болельщики «Краснодара» посредством голосования выбрали лучший гол первой части сезона. Его забил Вандерсон – 29,74 процента голосов. Видео доступно ниже. Бразилец отличился в матче пятого тура против ЦСКА.

«Третье место по итогам опроса осталось за эквадорским защитником Кристианом Рамиресом, который в выездном матче с «Ренном» забил первый в истории гол «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов (16,84% голосов). Вторым стал вингер Магомед-Шапи Сулейманов – за его точный удар со штрафного в игре с «Севильей» проголосовало 24,87% респондентов», – сообщили в Краснодаре.