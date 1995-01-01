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    Гол Вандерсона ЦСКА – лучший для «Краснодара» в первой части сезона

    Болельщики «Краснодара» посредством голосования выбрали лучший гол первой части сезона. Его забил Вандерсон – 29,74 процента голосов. Видео доступно ниже. Бразилец отличился в матче пятого тура против ЦСКА.

    «Третье место по итогам опроса осталось за эквадорским защитником Кристианом Рамиресом, который в выездном матче с «Ренном» забил первый в истории гол «Краснодара» на групповом этапе Лиги чемпионов (16,84% голосов). Вторым стал вингер Магомед-Шапи Сулейманов – за его точный удар со штрафного в игре с «Севильей» проголосовало 24,87% респондентов», – сообщили в Краснодаре.

    • Вандерсон в сезоне РПЛ провел 10 матчей, забил гол, сделал 2 результативные передачи.
    • «Краснодар» в таблице идет 7-м.
    • Команда начнет 2021 год матчем 1/16 финала Лиги Европы против хорватского «Динамо».

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    Источник: официальный сайт «Краснодара»

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      Puddle 1 час назад

      Стыдно за Спартак!

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