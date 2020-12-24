Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест: кто ты из футбольных экспертов?
    Тест: кто ты из футбольных экспертов?

    Черевченко – лучший тренер РПЛ в декабре

    Пресс-служба РПЛ назвала лучшего тренера турнира по итогам декабря.

    Этого звания удостоился Игорь Черевченко из «Химок». За него единогласно проголосовали представители лиги, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

    В декабре подмосковная команда дважды победила в чемпионате и один раз сыграла вничью.

    Помимо Черевченко на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Мурад Мусаев («Краснодар») и Александр Хацкевич («Ротор»).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:49
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2086

      CSKA57 17 минут назад

      Игорь Геннадьевич, примите искренние поздравления!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6177

      Alekxei Z. 1 час назад

      Однозначно.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81592
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru