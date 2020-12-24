Черевченко – лучший тренер РПЛ в декабре

Пресс-служба РПЛ назвала лучшего тренера турнира по итогам декабря.

Этого звания удостоился Игорь Черевченко из «Химок». За него единогласно проголосовали представители лиги, эксперты «Матч Премьер» и болельщики.

В декабре подмосковная команда дважды победила в чемпионате и один раз сыграла вничью.

Помимо Черевченко на награду претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Мурад Мусаев («Краснодар») и Александр Хацкевич («Ротор»).