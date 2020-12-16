Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Вердер», «Айнтрахт» и «Боруссия» М забили по три мяча

Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер» на выезде и вышла на четвертое место в Бундеслиге. Нападающий дортмундцев Юссуфа Мукоко в возрасте 16 лет и 25 дней стал самым молодым футболистом, вышедшим в стартовом составе на матч Бундеслиги.

«Айнтрахт» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией». Хет-трик оформил форвард гостей Ларс Штиндль, дубль на счету нападающего хозяев Андре Силвы.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

Айнтрахт – Боруссия М – 3:3 (3:1)

Голы: 0:1 – Штиндль,14; 1:1 – Силва (с пенальти), 22; 2:1 – Силва, 24; 3:1 – Баркок, 32; 3:2 – Штиндль (с пенальти), 90; 3:3 – Штиндль, 90+5.

Удаления: Абрахам, 81 – нет.

Вердер – Боруссия Д – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Геррейру, 12; 1:1 – Мовальд, 28; 1:2 – Ройс, 78.

Герта – Майнц – 0:0

Штутгарт – Унион – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Фридрих, 4; 0:2 – Авонийи, 77; 1:2 – Каладжич, 85; 2:2 – Каладжич, 90+3.

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