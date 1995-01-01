Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Вердер», «Айнтрахт» и «Боруссия» М забили по три мяча

    Дортмундская «Боруссия» победила «Вердер» на выезде и вышла на четвертое место в Бундеслиге. Нападающий дортмундцев Юссуфа Мукоко в возрасте 16 лет и 25 дней стал самым молодым футболистом, вышедшим в стартовом составе на матч Бундеслиги.

    «Айнтрахт» сыграл вничью с гладбахской «Боруссией». Хет-трик оформил форвард гостей Ларс Штиндль, дубль на счету нападающего хозяев Андре Силвы.

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 12-й тур

    Айнтрахт – Боруссия М – 3:3 (3:1)

    Голы: 0:1 – Штиндль,14; 1:1 – Силва (с пенальти), 22; 2:1 – Силва, 24; 3:1 – Баркок, 32; 3:2 – Штиндль (с пенальти), 90; 3:3 – Штиндль, 90+5.

    Удаления: Абрахам, 81 – нет.

    Вердер – Боруссия Д – 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Геррейру, 12; 1:1 – Мовальд, 28; 1:2 – Ройс, 78.

    Герта – Майнц – 0:0

    Штутгарт – Унион – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Фридрих, 4; 0:2 – Авонийи, 77; 1:2 – Каладжич, 85; 2:2 – Каладжич, 90+3.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:28
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    81460
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru