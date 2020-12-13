Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • РПЛ. «Краснодар» забил пять безответных голов «Локомотиву»

РПЛ. «Краснодар» забил пять безответных голов «Локомотиву»

13 декабря 2020, 18:22
111

После матчей Лиги чемпионов «Краснодар» в очной встрече оказался сильнее «Локомотива». Дубль оформил форвард Маркус Берг.

На 45-й минуте Антон Миранчук не реализовал пенальти (отбил вратарь Евгений Городов).

Москвичи занимают в таблице седьмое место, краснодарцы идут строчкой ниже.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Краснодар – Локомотив (Москва) – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Классон, 5; 2:0 – Кабелла, 11; 3:0 – Берг, 75; 4:0 – Сулейманов, 81; 5:0 – Берг, 85.

«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский (Вилена, 64), Мартынович, Сорокин, Рамирес (Чернов, 82), Ионов (Вандерсон, 60), Классон (Сперцян, 82), Ольссон, Кабелла (Сулейманов, 64), Берг.

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Куликов, 46), Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев (Иосифов, 72), Крыховяк, Эдер.

Предупреждения: Сорокин, 52; Классон, 59; Кабелла, 64; Ольссон, 90+1 – Райкович, 38; Рыбус, 70; Чорлука, 78.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Локомотив
Комментарии (111)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
zra78
1607873092
Ждём, надеемся и верим!
Ответить
portero
1607873177
Отличный результат!!! Краснодар с победой!!! Надо еще одну победу в этом году, ну и к весне всем здоровья и побед...
Ответить
slavа0508
1607873253
Молодцы Краснодар !!!!вышли из ямы теперь только вверх
Ответить
Просто-333
1607873486
Ну что пискуны сайтовские, эксперты "великие": Мусаев- физрук? А этот, как вы говорите, физрук единственный вывел свою команду в евровесну, да и паравоз пустил под откос в лучших традициях партизанов второй мировой. Так что помолчите лучше. Краснодар- с заслуженной, красивой победой!!!
Ответить
slavа0508
1607873518
Краснодар браво!!!а вот Локо ещё долго будет аукаться увольнение Сёмина,от добра добра не ищут,,,,
Ответить
derrik2000
1607873550
Не. Это был матч не для футбольных гурманов. ЭТО БЫЛО УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ!!! Игра между МАСТЕРАМИ и командой выпускной группы СДЮШОР. Как же хорош Краснодар, когда играет уже практически всеми футболистами основы! Временами казалось, что перенёсся в уже - увы((( - далёкие 80-е и смотрю матч "бесковского" Спартака. И Городов хорош в рамке: отличная замена временно выбывшему из строя Сафонову. Да и насчёт правильно или неправильно был назначен пенальти в ворота Краснодара, мнения везде разделились у футбольных специалистов, в т. ч. и у арбитров. Моё мнение - ПЕНАЛЬТИ НЕ БЫЛО! В общем - С ОТЛИЧНОЙ ПОБЕДОЙ, КРАСНОДАР! P.S. Чё, Лысого уберут из Локомотива или всё таки оставят???
Ответить
Риш
1607873987
уволите Николича и Кикнадзе в понедельник сделайте подарок болельщикам Локомотива
Ответить
Rabinovi_ch
1607874027
Мусаев молодец. Справился с провалом в яму и надеюсь вышел из него.
Ответить
житель СПб
1607874093
Мои сочувствия Локомотиву, но Краснодару - СЛАВА! Молодцы! Вперед к лидерству в Лиге (понятно, что еще не сейчас, так в следующем году). Вот тут логично - единственная команда, которая вышла в евровесну, ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ команда - поскольку играет на частные деньги, - и 5:0 выигрывает у очередного гос-олигархического клуба. Поздравляю, Краснодар!
Ответить
Дедуктор
1607876207
Однако! Редкий случай: получил удовольствие от матча РПЛ. Порадовал Краснодар. Должен признать: был неправ. Эта команда с Мусаевым и Мусаев с этой командой имеют очень хорошие перспективы. Это Команда, в натуре! Галицкому - респект за правильный выбор и за терпение! Что касается Локо, то тут большие проблемы. После супернадежного и суперкрутого Босса иметь такое хроническое недоразумение в воротах = нонсенс. Замена Шпалыча на туповатого лысого гастарбайтера = нонсенс еще более крутой.
Ответить
Главные новости
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
21:20
1
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
20:51
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
19:56
34
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
16
Все новости
Все новости
Кисляк прокомментировал свою травму
22:03
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
21:49
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
20:57
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
20:31
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
19:51
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
18:57
9
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
18:34
15
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
18:22
4
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
18:13
3
Смородская посмеялась над призывами уволить Семака
17:58
14
«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора
17:49
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
17:32
1
В «Ахмате» оценили работу Черчесова
17:21
2
Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева
17:17
5
Аршавин изменил мнение о Соболеве
17:08
19
Стали известны стартовые составы на матч «Акрон» – ЦСКА: 28 августа 2026
16:52
2
Агент заявил о «начале конца» Талалаева в «Балтике»
16:45
1
Мнение Шаронова о чемпионских перспективах «Спартака»
16:40
2
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак»
16:31
6
«Динамо» определилось с зарплатой новичков из Южной Америки
16:03
1
Дзюбе вынесли жестокий вердикт
15:42
9
Россиянина включили в топ-3 вратарей мира
15:39
11
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
6
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+