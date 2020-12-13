РПЛ. «Краснодар» забил пять безответных голов «Локомотиву»

После матчей Лиги чемпионов «Краснодар» в очной встрече оказался сильнее «Локомотива». Дубль оформил форвард Маркус Берг.
На 45-й минуте Антон Миранчук не реализовал пенальти (отбил вратарь Евгений Городов).
Москвичи занимают в таблице седьмое место, краснодарцы идут строчкой ниже.
Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур
Краснодар – Локомотив (Москва) – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Классон, 5; 2:0 – Кабелла, 11; 3:0 – Берг, 75; 4:0 – Сулейманов, 81; 5:0 – Берг, 85.
«Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский (Вилена, 64), Мартынович, Сорокин, Рамирес (Чернов, 82), Ионов (Вандерсон, 60), Классон (Сперцян, 82), Ольссон, Кабелла (Сулейманов, 64), Берг.
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Куликов, 46), Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев (Иосифов, 72), Крыховяк, Эдер.
Предупреждения: Сорокин, 52; Классон, 59; Кабелла, 64; Ольссон, 90+1 – Райкович, 38; Рыбус, 70; Чорлука, 78.