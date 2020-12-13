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    РПЛ. «Краснодар» забил пять безответных голов «Локомотиву»

    После матчей Лиги чемпионов «Краснодар» в очной встрече оказался сильнее «Локомотива». Дубль оформил форвард Маркус Берг.

    На 45-й минуте Антон Миранчук не реализовал пенальти (отбил вратарь Евгений Городов).

    Москвичи занимают в таблице седьмое место, краснодарцы идут строчкой ниже.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Краснодар – Локомотив (Москва) – 5:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Классон, 5; 2:0 – Кабелла, 11; 3:0 – Берг, 75; 4:0 – Сулейманов, 81; 5:0 – Берг, 85.

    «Краснодар»: Городов, Смольников, Газинский (Вилена, 64), Мартынович, Сорокин, Рамирес (Чернов, 82), Ионов (Вандерсон, 60), Классон (Сперцян, 82), Ольссон, Кабелла (Сулейманов, 64), Берг.

    «Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Куликов, 46), Живоглядов, Рыбусь, Чорлука, Райкович, Миранчук, Рыбчинский, Магкеев (Иосифов, 72), Крыховяк, Эдер.

    Предупреждения: Сорокин, 52; Классон, 59; Кабелла, 64; Ольссон, 90+1 – Райкович, 38; Рыбус, 70; Чорлука, 78.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2020 18:22
    Комментарии128
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      Рейтинг: +1745

      petrucho-spb 8 часов назад

      Ну Краснодар, Ну Бычары))))))Держите пять!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +26030

      oyabun 13 часов назад

      Только быки сейчас и радуют в РПЛ своей игрой. Браво!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9599

      paracetamol 18 часов назад

      Неплохо, быки, неплохо. Надо наверстывать упущенное!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81348

      zigbert 22 часа назад

      Краснодар с победой! Было заметно что все игроки команды вышли заряженными на игру. Локомотив не спас бы даже забитый пенальти. Очень уверенная победа.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +7392

      alp 22 часа назад

      очень неожиданно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      RUBINTATAR 23 часа назад

      Вратарь сборной?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1292

      anjaneri 13 декабря, 20:32

      Железнокапытники надавали по шеям железнодорожникам.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3658

      Гавроша 13 декабря, 20:26

      Чего-то коровы разбежались.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5862

      владимир миронов 13 декабря, 20:20

      С победой, быки! Так держать! Можем, когда захотим.Обидели " лучшего" вратаря России.

      7
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      Рейтинг: +10237

      JTherry > владимир миронов 23 часа назад

      "лучший вратарь" уже привык в сборной к 0:5... к слову, в этой игре Гиля не виноват в пропущенных голах...

      4
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      Рейтинг: +1046

      Argon > JTherry 20 часов назад

      может не виноват, но и спасений от него не было. А вратарь сброрной должен уметь творить чудеса. Тем более сборной России.

      2
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      Рейтинг: +9599

      paracetamol > владимир миронов 18 часов назад

      Лучший вратарь только в представлении лысого физрука. Остальным все прекрасно видно!

      0
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      Рейтинг: +1745

      petrucho-spb > Argon 8 часов назад

      ... продолжу и руководить обороной взаимопонимание с полуслова.

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      Рейтинг: +4137

      polt 13 декабря, 20:16

      Миранчук деградирует или руки опустил, играть не хочет, хотел халявку запустить, а вот у Смольникова вторая молодость в Краснодаре.

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