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    «Надеемся, футбол вернется!». Школа «Чертаново» поздравила Дюкова с днем рождения

    Московская футбольная школа «Чертаново», которую в ФНЛ представляет одноименная команда, поздравила президента РФС Александра Дюкова. Ему исполняется 53 года.

    «Желаем здоровья и реализации идей по развитию российского футбола. Надеемся, вскоре футбол вернется на всех уровнях и мы вместе будем радоваться успехам национальных команд всех возрастов!» – написали москвичи.

    • Дюков возглавляет российский футбол с прошлого года.
    • С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».
    • С 2008 года он занимает пост председателя правления ПАО «Газпром нефть».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Чертаново»

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    13.12.2020 13:22
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2883

      Axe111 13 декабря, 14:49

      ...........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      Avitaminoz 13 декабря, 13:33

      Да уж. Надеются что о них вспомнят? В последнее время что - то не слышно о Чертаново. Да и место в ФНЛ не радует. По ходу рука капитализма добралась и до них.

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