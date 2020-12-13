«Надеемся, футбол вернется!». Школа «Чертаново» поздравила Дюкова с днем рождения

Московская футбольная школа «Чертаново», которую в ФНЛ представляет одноименная команда, поздравила президента РФС Александра Дюкова. Ему исполняется 53 года.

«Желаем здоровья и реализации идей по развитию российского футбола. Надеемся, вскоре футбол вернется на всех уровнях и мы вместе будем радоваться успехам национальных команд всех возрастов!» – написали москвичи.

Дюков возглавляет российский футбол с прошлого года.

С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».

С 2008 года он занимает пост председателя правления ПАО «Газпром нефть».