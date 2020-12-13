«Надеемся, футбол вернется!». Школа «Чертаново» поздравила Дюкова с днем рождения

Московская футбольная школа «Чертаново», которую в ФНЛ представляет одноименная команда, поздравила президента РФС Александра Дюкова. Ему исполняется 53 года.
«Желаем здоровья и реализации идей по развитию российского футбола. Надеемся, вскоре футбол вернется на всех уровнях и мы вместе будем радоваться успехам национальных команд всех возрастов!» – написали москвичи.
- Дюков возглавляет российский футбол с прошлого года.
- С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита».
- С 2008 года он занимает пост председателя правления ПАО «Газпром нефть».
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Источник: твиттер «Чертаново»