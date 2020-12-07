Витсель – о матче «Зенита» с «Боруссией» в 2014-м: «Мы хорошо играли в Дортмунде и заслуженно победили»

Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лии чемпионов с «Зенитом».

— Как вы себя чувствуете физически. Есть усталость — ведь вы играете очень много?

— График действительно очень плотный, но чувствую себя хорошо. Не ощущаю сильно уставшим.

— «Боруссия» часто пропускает быстрые мячи. Как решить эту проблему?

— Нужно просто стараться не пропускать, быть сконцентрированными. Сейчас думаем только о «Зените», хотим занять первое место в группе. Этот сезон очень тяжелый даже для топ-команд в ЛЧ. Хотим занять первое место в группе. Расклад нам известен, в Петербурге мы можем сделать следующий шаг.

— В 2014 году вы выиграли за «Зенит» против «Боруссии». Что тогда запомнилось?

— Конечно, помню те игры, два тяжелых матча. «Боруссия» была очень сильной командой. Дома мы уступили 2:4, а в Дортмунде выиграли 2:1. Мы хорошо играли в Дортмунде и заслуженно победили. Но не прошли в следующий раунд. Очень интересная была дуэль.

«Зенит» досрочно занял последнее место в группе. «Боруссия» – первая.

Петербургский клуб во второй раз подряд остался без евровесны.

Матч с «Боруссией» – завтра. Начало игры – в 20:55 по Москве.

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