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    Витсель – о матче «Зенита» с «Боруссией» в 2014-м: «Мы хорошо играли в Дортмунде и заслуженно победили»

    Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лии чемпионов с «Зенитом».

    — Как вы себя чувствуете физически. Есть усталость — ведь вы играете очень много?

    — График действительно очень плотный, но чувствую себя хорошо. Не ощущаю сильно уставшим.

    — «Боруссия» часто пропускает быстрые мячи. Как решить эту проблему?

    — Нужно просто стараться не пропускать, быть сконцентрированными. Сейчас думаем только о «Зените», хотим занять первое место в группе. Этот сезон очень тяжелый даже для топ-команд в ЛЧ. Хотим занять первое место в группе. Расклад нам известен, в Петербурге мы можем сделать следующий шаг.

    — В 2014 году вы выиграли за «Зенит» против «Боруссии». Что тогда запомнилось?

    — Конечно, помню те игры, два тяжелых матча. «Боруссия» была очень сильной командой. Дома мы уступили 2:4, а в Дортмунде выиграли 2:1. Мы хорошо играли в Дортмунде и заслуженно победили. Но не прошли в следующий раунд. Очень интересная была дуэль.

    • «Зенит» досрочно занял последнее место в группе. «Боруссия» – первая.
    • Петербургский клуб во второй раз подряд остался без евровесны.
    • Матч с «Боруссией» – завтра. Начало игры – в 20:55 по Москве.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: -108

      net zenit1967 8 минут назад

      раньше была команда!а сейчас охотники за баблом!

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      Рейтинг: +4185

      Давид59 19 минут назад

      Вот после продажи Халка и Витселя китайцам жопа у Зенита и началась.

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