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  • Семак – перед «Боруссией»: «Будем играть на победу вне зависимости от турнирной мотивации»

Семак – перед «Боруссией»: «Будем играть на победу вне зависимости от турнирной мотивации»

7 декабря 2020, 13:44
15

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

— По каким критериям вы будете определять, кто их молодых футболистов достоит сыграть с «Боруссией»?

— Во-первых, не только к молодым, но и ко всем игрокам критерий один и тот же — их состояние. Будем анализировать, кому нужно отдохнуть, а кому, наоборот, нужно работать. По совокупности причин будем определять стартовый состав, который выйдет завтра на поле.

— Была информация о том, что Ловрен может сыграть. Подтвердите это? Получит ли он капитанскую повязку или капитаном будет Дзюба?

— Что касается Деяна, он сегодня будет работать вместе с командой. Его участие в матче под вопросом. Что касается капитана и стартового состава, то, когда я определюсь с составом — тогда и выберу капитана. У нас есть игроки, который выходили с повязкой. А в зависимости от состава будем выбирать капитана.

— «Боруссия» уже вышла в плей-офф и может выпустить неосновной состав в Петербурге. Вы бы предпочли сыграть с боевым? Или с неосновным?

— Сложный вопрос. У «Боруссии» есть 20 игроков, многие из которых ротируются и принимают участие во многих матчах. Ключевых игроков несколько — в обороне это Хуммельс, в атаке — Холанд, который забивает очень и очень много. Конечно, это отражается на игре, но набор футболистов у «Боруссии» достаточный, чтобы без потери качества ротировать состав.

— Обычно вы говорите, что думаете только о следующем матче, но все же игра с «Боруссией» не имеет турнирного значения. Не держите ли вы в голове встречи с «Динамо» и «Спартаком», которые пройдут совсем скоро?

— Что касается следующих матчей, конечно, мы их держим в уме. Тем не менее, вне зависимости от турнирной мотивации, и такое у нас не раз было — когда мы не сбавляли обороты и играли на победу.

Что касается матчей в Премьер-лиге, нужно подводить игроков через матч, но без ущерба командным действиям, чтобы все были в строю и хорошей форме. Мы так всегда делаем и вне зависимости от всего продолжим этим заниматься.

  • «Зенит» досрочно занял последнее место в группе.
  • «Боруссия» – первая.
  • Матч с «Боруссией» – завтра. Начало игры – в 20:55 по Москве.

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит Боруссия Д Семак Сергей
Комментарии (15)
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Закат ЕдРа
1607338071
Как же это спешно. Боруссии нужно первое место. играть будет на победу. Плюс в чемпионате два поражения нужна реабилитация. Следовательно нам хана. Готовим очки к немецкому порно)))
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Ганнибал Лектор
1607338082
Надо было с первого матча - с домашней игры против несокрушимого Брюгге выходить и играть на победу, а не очковать и не бздеть, не позорить цвета Зенита и российского футбола
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alp
1607338092
из основы надо выпустить ловрена, малкома, вендела, а остальные позиции закрыть зенитом 2. на результат насрать, зато молодеж получит бесценный опыт, а кроме того, может и дернуть немцев - этим есть что доказывать
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Nevsky_RU
1607339856
Семак тренер хочет играть на победу в одном из еврокубков? Эка невидаль. Такого еще не бывало)) Зная СэрГея, после матча будет стелить про важность РПЛ и прочие отмазки.
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Боцман59rus
1607340386
Что то видимо опять сломает игру у Сергея, после которых будет сложно переломит ситуацию, видимо первые два мяча Дортмунда
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Закат ЕдРа
1607345295
Что ты несешь петрушка? ты не тренер.
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NewLife
1607346069
Да нет проблем с мотивацией. У вас здесь целая свора алармообразных демотиваторов.
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Каратель помойников
1607348089
Так говорит,так говорит...может сложиться впечатление что тренер..)))
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Сильвербой
1607352894
А самое обидное в этой ситуации, что люди пойдут, заплатят деньги, будут переживать, что бы вот эти чмошники получали свою зарплату, а потом с обосранными мордами говорили что мы очень сильные но не повезло и уже в следующем году всех порвут!!!
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Ольгерт
1607405525
Полтора часа позора и на отдых, рвать Уралы и Тамбовы. А в следующем сезоне в ЛЧ всех соперников натянут. Одно слово: марамои
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