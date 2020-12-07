Семак – перед «Боруссией»: «Будем играть на победу вне зависимости от турнирной мотивации»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

— По каким критериям вы будете определять, кто их молодых футболистов достоит сыграть с «Боруссией»?

— Во-первых, не только к молодым, но и ко всем игрокам критерий один и тот же — их состояние. Будем анализировать, кому нужно отдохнуть, а кому, наоборот, нужно работать. По совокупности причин будем определять стартовый состав, который выйдет завтра на поле.

— Была информация о том, что Ловрен может сыграть. Подтвердите это? Получит ли он капитанскую повязку или капитаном будет Дзюба?

— Что касается Деяна, он сегодня будет работать вместе с командой. Его участие в матче под вопросом. Что касается капитана и стартового состава, то, когда я определюсь с составом — тогда и выберу капитана. У нас есть игроки, который выходили с повязкой. А в зависимости от состава будем выбирать капитана.

— «Боруссия» уже вышла в плей-офф и может выпустить неосновной состав в Петербурге. Вы бы предпочли сыграть с боевым? Или с неосновным?

— Сложный вопрос. У «Боруссии» есть 20 игроков, многие из которых ротируются и принимают участие во многих матчах. Ключевых игроков несколько — в обороне это Хуммельс, в атаке — Холанд, который забивает очень и очень много. Конечно, это отражается на игре, но набор футболистов у «Боруссии» достаточный, чтобы без потери качества ротировать состав.

— Обычно вы говорите, что думаете только о следующем матче, но все же игра с «Боруссией» не имеет турнирного значения. Не держите ли вы в голове встречи с «Динамо» и «Спартаком», которые пройдут совсем скоро?

— Что касается следующих матчей, конечно, мы их держим в уме. Тем не менее, вне зависимости от турнирной мотивации, и такое у нас не раз было — когда мы не сбавляли обороты и играли на победу.

Что касается матчей в Премьер-лиге, нужно подводить игроков через матч, но без ущерба командным действиям, чтобы все были в строю и хорошей форме. Мы так всегда делаем и вне зависимости от всего продолжим этим заниматься.

«Зенит» досрочно занял последнее место в группе.

«Боруссия» – первая.

Матч с «Боруссией» – завтра. Начало игры – в 20:55 по Москве.

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