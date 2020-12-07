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    Семак – перед «Боруссией»: «Будем играть на победу вне зависимости от турнирной мотивации»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

    — По каким критериям вы будете определять, кто их молодых футболистов достоит сыграть с «Боруссией»?

    — Во-первых, не только к молодым, но и ко всем игрокам критерий один и тот же — их состояние. Будем анализировать, кому нужно отдохнуть, а кому, наоборот, нужно работать. По совокупности причин будем определять стартовый состав, который выйдет завтра на поле.

    — Была информация о том, что Ловрен может сыграть. Подтвердите это? Получит ли он капитанскую повязку или капитаном будет Дзюба?

    — Что касается Деяна, он сегодня будет работать вместе с командой. Его участие в матче под вопросом. Что касается капитана и стартового состава, то, когда я определюсь с составом — тогда и выберу капитана. У нас есть игроки, который выходили с повязкой. А в зависимости от состава будем выбирать капитана.

    — «Боруссия» уже вышла в плей-офф и может выпустить неосновной состав в Петербурге. Вы бы предпочли сыграть с боевым? Или с неосновным?

    — Сложный вопрос. У «Боруссии» есть 20 игроков, многие из которых ротируются и принимают участие во многих матчах. Ключевых игроков несколько — в обороне это Хуммельс, в атаке — Холанд, который забивает очень и очень много. Конечно, это отражается на игре, но набор футболистов у «Боруссии» достаточный, чтобы без потери качества ротировать состав.

    — Обычно вы говорите, что думаете только о следующем матче, но все же игра с «Боруссией» не имеет турнирного значения. Не держите ли вы в голове встречи с «Динамо» и «Спартаком», которые пройдут совсем скоро?

    — Что касается следующих матчей, конечно, мы их держим в уме. Тем не менее, вне зависимости от турнирной мотивации, и такое у нас не раз было — когда мы не сбавляли обороты и играли на победу.

    Что касается матчей в Премьер-лиге, нужно подводить игроков через матч, но без ущерба командным действиям, чтобы все были в строю и хорошей форме. Мы так всегда делаем и вне зависимости от всего продолжим этим заниматься.

    • «Зенит» досрочно занял последнее место в группе.
    • «Боруссия» – первая.
    • Матч с «Боруссией» – завтра. Начало игры – в 20:55 по Москве.

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    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 13:44
    Комментарии9
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      Рейтинг: +19480

      Боцман59rus 29 минут назад

      Что то видимо опять сломает игру у Сергея, после которых будет сложно переломит ситуацию, видимо первые два мяча Дортмунда

      0
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      Рейтинг: +1444

      Nevsky_RU 38 минут назад

      Семак тренер хочет играть на победу в одном из еврокубков? Эка невидаль. Такого еще не бывало)) Зная СэрГея, после матча будет стелить про важность РПЛ и прочие отмазки.

      1
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      Рейтинг: -1167

      зинет недоклуб 39 минут назад

      будем смотреть как вас опять обосут перед всей страной.стыдно то как за зенет

      2
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      Рейтинг: +7272

      alp 1 час назад

      из основы надо выпустить ловрена, малкома, вендела, а остальные позиции закрыть зенитом 2. на результат насрать, зато молодеж получит бесценный опыт, а кроме того, может и дернуть немцев - этим есть что доказывать

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      Рейтинг: +2957

      raritet > alp 45 минут назад

      отличная мысль. Тем более, что у молодых хотя бы рвение будет что-то показать, а проиграют, кого этим удивишь?

      1
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      Рейтинг: +3007

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Надо было с первого матча - с домашней игры против несокрушимого Брюгге выходить и играть на победу, а не очковать и не бздеть, не позорить цвета Зенита и российского футбола

      2
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      Рейтинг: -133

      Закат ЕдРа 1 час назад

      Как же это спешно. Боруссии нужно первое место. играть будет на победу. Плюс в чемпионате два поражения нужна реабилитация. Следовательно нам хана.
      Готовим очки к немецкому порно)))

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      Рейтинг: +7272

      alp > Закат ЕдРа 1 час назад

      кому это "вам"? вы, вроде в лч не играете давно

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      Рейтинг: -133

      Закат ЕдРа > alp 38 минут назад

      Мы это зенит. Мы это судьи. Мы это вар. Мы это кабинеты. Мы это власть. Мы это конгломерат. Мы это слюни и жопа на камеру. Мы это чпок в раздевалке. Мы зенит и нам это нравится. Нравится понимаешь. Мы делаем все по кайфу.

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